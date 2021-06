Tamagotchi compie 25 anni! In arrivo la versione 'smart' del gioco che ha segnato un'epoca

Il Tamagotchi, commercializzato per la prima volta nel 1996, è diventato uno status symbol degli anni a cavallo del nuovo millennio. Prodotto dalla società giapponese BANDAI, il Tamagotchi ha spopolato in tutto il mondo in pochissimo tempo e, ancora oggi, il ricordo è rimasto vivo negli appassionati.

A 25 anni dalla nascita del gioco, la società nipponica ha deciso di creare una versione chiamata "Tamagotchi Smart", un'evoluzione del modello originale. Tamagotchi Smart si presenta come un vero e proprio orologio da polso, da cui l'utente potrà prendersi cura del proprio animale domestico virtuale.

Rimangono i tre tasti iconici, ma la versione smart diventa touch e supporta il comando vocale. Il proprietario dovrà prendersi cura del suo animale facendolo giocare, mangiare, dormire e pulendo i suoi bisogni, proprio come accadeva nel lontano 1996. L'obiettivo rimane sempre quello di farlo crescere e renderlo sempre felice, perché l'animale virtuale se non curato potrà anche 'morire'.

"Soprannominate Tamagotchi Smart, le nuove versioni hanno comandi tattili e vocali, nonché nuovi personaggi e oggetti. Le funzioni touch consentono ai proprietari di accarezzare il proprio personaggio, mentre i comandi di riconoscimento vocale consentono loro di chattare. Tornano le funzioni precedenti come il contapassi, gli orologi digitali e i modi semplici per connettersi con il dispositivo di un amico", si legge su Kotaku.

Il nuovo Tamagotchi Smart uscirà questo novembre in Giappone. Per la disponibilità in Europa e nel resto del mondo non sono ancora state rilasciate notizie ufficiali.

