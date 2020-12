Take Two e la next-gen: entro 10 anni i giochi avranno una grafica fotorealistica

Con l'avvento delle console di nuova generazione si guarda al futuro dei videogiochi e, in particolare della loro grafica. Motori come il più diffuso Unreal Engine, giunto ormai alla sua quinta versione, possono già proporre un'elevata resa dei dettagli e un'effettistica senza precedenti, ma ci toccherà attendere ancora un po' prima di poterne vedere le prime implementazioni nei grandi titoli next-gen.

Lo ribadisce lo stesso Strauss Zelnick, CEO di Take Two Interactive, che crede fermamente nell'importante evoluzione che il settore videoludico affronterà nei prossimi anni.

Zelnick di Take Two: "In 10 anni giochi completamente realistici"

Take Two è con ogni probabilità uno dei più grandi marchi dell'industria dei videogiochi. Parliamo del produttore che si cela dietro giganti come Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Borderlands e tanti altri. Le recenti dichiarazioni del CEO Strauss Zelnick acquisiscono dunque una certa rilevanza, soprattutto se si pensa a come potrebbe apparire un eventuale GTA 6.

In un intervento alla UBS Global TMT Virtual Conference, Zelnick ha parlato dell'imminente evoluzione dell'intrattenimento interattivo, di come venga percepito (negativamente) da alcuni e di come questo settore, in realtà, sia destinato a stupirci ancora una volta.

Zelnick ha dunque dichiarato quanto segue: "Ci sono molte persone che credono che i giorni di gloria dei media digitali siano belli che andati. Io penso che siamo sulla soglia di una crescita enorme, guidata dalla tecnologia, dai media e dalla comunicazione, e che i prossimi 30 o 40 anni saranno i più entusiasmanti, in particolare per quanto riguarda l'intrattenimento interattivo".

Spostando l'attenzione sul business dei videogiochi, il CEO di Take Two definisce la prossima decade come la più importante per i prodotti d'intrattenimento: "Immagino che, in 10 anni, il business sarà molto diverso da come appare oggi, proprio come appare molto diverso oggi rispetto a 10 anni fa". In merito alla grafica dei giochi, un entusiasta Zelnick spiega: "Quello che facciamo oggi è molto simile al live-action, ma è comunque animazione. In 10 anni avrete l'opzione di realizzare cose che sembrano completamente realistiche, tutte create all'interno di un computer".

Citando nuovamente l'Unreal Engine 5, lo scorso maggio abbiamo assistito alla prima presentazione del nuovo motore di Epic con una demo a dir poco impressionante. Vedremo se Zelnick avrà ragione, nel frattempo ci godiamo le prime console next-gen (Xbox Series X e PS5) e le GPU che abiliteranno questa evoluzione grafica su PC - a patto di riuscire a trovarle in giro.