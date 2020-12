Minecraft RTX non più in Beta e Howling Peaks in arrivo per Minecraft Dungeons

Non perdetevi l'analisi tecnica di Minecraft RTX

ha di recente annunciato ufficialmente il rilascio diper, con tecnologia. Questo annuncio sancisce la fine della. Questa versione di Minecraft sfrutta l'integrazione delin hardware sulledi nuova generazione per poter gestire effetti visivi income pixel emissivi, riflessi sull’acqua, ombre proiettate in maniera accurata e una ricca illuminazione globale. Dall’inizio della beta i giocatori hanno creato oltre un 1 milione di sessioni in tutto il mondo degli universi a cura di

Howling Peaks DLC di Minecraft Dungeons e Season Pass

Inoltre, a partire da ieri sono disponibili il nuovo Howling Peaks DLC di Minecraft Dungeons e il bundle Season Pass, senza dimenticare l’arrivo di sei nuovi incantesimi gratuiti. Howling Peaks è un viaggio ricco d’azione verso la cima della montagna e presenta nuovi nemici, armature, armi e artefatti. Il Season Pass sbloccherà l'accesso a Howling Peaks, più i tre successivi DLC.

Community Celebration di Minecraft

Infine, fino alla fine del mese di dicembre prosegue la Community Celebration per ringraziare l’intera comunità di Minecraft, che vanta 132 milioni di giocatori mensili. Per tutto il mese saranno rilasciati contenuti gratuiti per i giocatori Bedrock e Java, tra cui il rilascio quotidiano di nuovi oggetti per la creazione di personaggi, ogni lunedì la condivisione di una nuova mappa di Minecraft Marketplace, una settimana gratuita di Java Realms per i nuovi iscritti e per i fan già abbonati.