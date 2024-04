Take-Two: dopo l'acquisizione di Gearbox arrivano altri 550 licenziamenti

Take-Two ha annunciato un altro round di licenziamenti che stavolta coinvolgerà circa 550 persone, ovvero il 5% della forza lavoro che attualmente conta 11.000 dipendenti. L'editore ha dichiarato che i licenziamenti fanno parte di un piano di ristrutturazione che, secondo le previsioni, si concluderà entro la fine dell'anno.

Che sia chiaro, ormai leggere di licenziamenti nell'industria nei videogiochi non sorprende più. Tuttavia, quelli di Take-Two fanno eccezione poiché solo a febbraio Strauss Zelnick, CEO della società, aveva dichiarato a IGN di non avere alcun piano per tagliare ulteriormente il personale.

Peraltro, proprio il mese scorso, l'editore ha completato l'acquisizione di Gearbox Software, lo sviluppatore della serie Borderlands, acquistato per 460 milioni di dollari da Embracer. Sul finire dello scorso anno, il CEO della società aveva perfino dichiarato a GameIndustry che le altre società avevano esagerato con le assunzioni, spinti dall'euforia della pandemia, mentre Take-Two era riuscita a evitare tagli grazie ad una strategia in tre fasi: "innovazione, creatività ed efficienza".

Sfortunatamente non è tutto: la società ha dichiarato che quest'operazione di ristrutturazione comporterà una perdita totale compresa tra 160 e 200 milioni di dollari. Questo perché insieme ai licenziamenti, saranno molti i progetti cancellati per una spesa di 120-140 milioni di dollari. Altri 25-35 milioni di dollari saranno determinati dalle indennità ai lavoratori allontanati e 15-25 milioni sono legati alla riduzione degli spazi per gli uffici.

Non è chiaro quali siano i progetti cancellati, con tutta probabilità alcuni di questi non erano neanche stati annunciati. Per quanto riguarda il prossimo capitolo di Borderlands, invece, la società ha confermato che rimane in sviluppo presso gli uffici di Gearbox, ragione per cui non rientra tra i progetti di cui sopra.