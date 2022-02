Syberia The World Before: data di rilascio e nuovi screenshot

Microids annuncia che Syberia The World Before sarà disponibile dal prossimo 18 marzo e rilascia nuovi screenshot del quarto capitolo della saga. L'avventura di Syberia è iniziata 20 anni fa, quando Benoît Sokal, il visionario fumettista belga venuto a mancare l'anno scorso, ha lanciato il primo titolo.

Nel nuovo capitolo, i giocatori dovranno calarsi nei panni sia di Kate Walker, protagonista storica della serie, che di Dana Roze, per venire a capo di misteri rimasti sepolti per troppo tempo. Dana Roze è una ragazza di 17 anni, che vive nel 1937 e che sta iniziando una brillante carriera come pianista. Tuttavia, il suo futuro comincia a farsi sempre più incerto e oscuro, mentre la minaccia fascista dell'Ombra Marrone incombe sull'Europa, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale.

Nel 2004, invece, Kate Walker cerca di sopravvivere meglio che può nella miniera di sale dove è stata imprigionata, quando un tragico evento la spinge in una nuova avventura alla ricerca della sua identità.

Ancora una volta i giocatori potranno esplorare il mondo poetico ideato dalla fervida immaginazione dell'autore belga Benoît Sokal, con i suoi scenari mozzafiato e personaggi iconici. Non mancherà una storia misteriosa e piena di enigmi tutta da scoprire, come nella tradizione di Syberia. Sarà una doppia storia, con due vite che si intrecciano, scritta da Benoît Sokal e Lucas Lagravette. A corredo del tutto una colonna sonora evocativa, orchestrata da Inon Zur (Syberia 3, Fallout, Dragon Age, Prince of Persia).

Non mancate di leggere la recensione di Syberia 3, l'ultimo capitolo della serie rilasciato nel 2017.