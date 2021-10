Switch Pro 4K esiste? C'è chi dice sì, ma Nintendo nega: "Falsità"

Prima che Nintendo annunciasse la nuova Switch OLED, diverse indiscrezioni - riportate in particolare da Bloomberg - parlavano dello sviluppo di "Switch Pro", una presunta versione con supporto 4K (quando collegata alla dock) della nota console ibrida.

L'annuncio di una console pressoché identica alla Switch originale ma caratterizzata da un nuovo display ha quindi lasciato inizialmente interdetti, ma Bloomberg in queste ore è tornata a parlare di Switch in un articolo intitolato "Gli sviluppatori stanno realizzando giochi per una console Nintendo 4K che non esiste" (Developers Are Making Games for a Nintendo 4K Console That Doesn't Exist).

Prima di approfondire cosa scrive Bloomberg, è bene registrare l'intervento a gamba tesa di Nintendo che, su Twitter, ha bollato l'articolo come falso. "Un articolo del 30 settembre 2021 afferma falsamente che Nintendo sta fornendo tool per spingere lo sviluppo di giochi dedicati a una Nintendo Switch con supporto al 4K. Per garantire una corretta comprensione tra i nostri investitori e clienti, vogliamo chiarire che questa notizia non è vera. Vogliamo anche ribadire che, come abbiamo annunciato a luglio, non abbiamo piani per nessun nuovo modello diverso da Nintendo Switch OLED, che debutterà l'8 ottobre 2021".

Bloomberg, nel suo articolo, parla invece dello "stupore" per l'annuncio di una Switch OLED senza supporto 4K, la stessa reazione di molti sviluppatori "che stavano lavorando a titoli 4K usando toolkit forniti da Nintendo". Il sito afferma che i dipendenti di 11 studi di sviluppo hanno dichiarato di essere in possesso di un kit di sviluppo 4K fornito da Nintendo per un nuovo modello di Switch. "Le aziende provengono da tutto il mondo, dai grandi editori ai piccoli studi e includono almeno una che non ha mai realizzato un gioco per console prima, Zynga Inc., secondo i dipendenti che hanno chiesto di non essere identificati perché non autorizzati a discutere pubblicamente dei loro progetti", riporta Bloomberg.

La tanto chiacchierata "Switch Pro" con supporto al 4K dovrebbe uscire, alla meglio, nella parte finale del 2022 e per Bloomberg questo ritardo sulla concorrenza targata Sony e Microsoft rappresenta non solo un problema economico per Nintendo, ma potrebbe anche "alienare gli sviluppatori che hanno speso mesi a ottimizzare i loro titoli per avvantaggiarsi delle capacità hardware aggiornate".

Oltre a Nintendo, anche Zynga ha preso le distanze da quanto riportato dal sito. "Per chiarire, Zynga non ha un kit di sviluppo 4K di Nintendo", ha affermato la portavoce Sarah Ross. La presunta Switch Pro, che secondo Bloomberg avrebbe dovuto debuttare quest'anno, oltre al display OLED più grande avrebbe un SoC più potente di NVIDIA per supportare la maggiore risoluzione (anche grazie all'uso della tecnologia DLSS).

"Il supporto 4K non si è però concretizzato. Non è chiaro esattamente quando il progetto è cambiato. Il motivo, secondo una persona a conoscenza dei piani hardware di Nintendo, era la carenza di componenti, un problema di vasta portata nato dalla pandemia di COVID-19". La variazione dei piani è tuttavia avvenuta in un momento successivo alla distribuzione dei kit di sviluppo con supporto al 4K. "Il kit contiene memoria extra per ospitare il software di debug e porte aggiuntive per facilitare la connessione a un PC, ma per il resto ha capacità simili all'hardware finale. Il kit della Switch originale, come il modello commerciale, trasmette video a una TV o un monitor a 1080P. Il nuovo lo fa in 4K", conclude Bloomberg.

