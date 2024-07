Svelato il gameplay del nuovo gioco di Harry Potter sul Quidditch. Uscirà a settembre

Il gameplay di Harry Potter: Quidditch Champions è stato mostrato per la prima volta. Il gioco comprenderà alcuni dei personaggi più famosi dell'immaginario, uno strumento per la creazione di personaggi e diverse modalità di gioco single player e multiplayer.

Warner Bros. ha rivelato di essere al lavoro su un videogioco sul Quidditch nel 2023, ma il progetto è diventato concreto solo nello scorso giugno quando ha acquisito il nome definitivo di Harry Potter: Quidditch Champions, che in italiano sarà Harry Potter: Campioni di Quidditch. Adesso ne viene mostrato anche il gameplay, mentre il rilascio è previsto per il prossimo 3 settembre su PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Qualsiasi fan di Harry Potter conosce il Quidditch: due squadre prendono il volo su manici di scopa in un gioco sportivo basato sulla magia. Il videogioco offrirà una modalità carriera da affrontare in single player e modalità competitive online per chi preferisce l'esperienza multigiocatore. Sviluppato da Unbroken Studios, permetterà di specializzarsi in ruoli diversi e di giocare insieme - o di affrontare - iconici personaggi dell'immaginario come Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger. Non solo sarà possibile personalizzare un proprio alter ego nell'immaginario di Harry Potter, ma anche impersonare i famosi personaggi protagonisti di film e romanzi.

La carriera sarà una sorta di allenamento con i giocatori che verranno trasportati dalle battaglie in giardino alla Tana dei Weasley alle partite di altissimo livello della Coppa del Mondo di Quidditch. Si potrà affrontare sia in solitaria che in co-op online in squadra con fino a 3 amici. Saranno disponibili anche le Partite amichevoli, dove si potrà scegliere la propria squadra, la mappa e il livello di difficoltà per giocare in solitaria o in squadra con fino a 3 amici in co-op online, e anche in maniera competitiva Player vs Player.

Il gioco si può già preordinare a questo indirizzo dove viene messa a disposizione un'edizione Standard a 29,99€ e la Deluxe a 39,99€. In quest'ultimo caso si ottengono contenuti specifici per le quattro Case della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, ovvero Grifondoro, Tassorosso, Serpeverde e Corvonero, oltre che valuta da spendere in-game per abbellimenti cosmetici.