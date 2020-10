Super Smash Bros. Ultimate accoglie Steve e gli altri personaggi di Minecraft

In occasione dell'ultimo Nintendo Direct, il colosso di Kyoto ha svelato alcune novità dedicate a Super Smash Bros. Ultimate, episodio che vanta il più grande roster della serie picchiaduro. All'ottantina di personaggi giocabili si sono aggiunte quattro new entry, provenienti dal popolare universo di Minecraft: i giocatori daranno così il benvenuto a Steve, Alex e ad altre figure provenienti dal sandbox di Mojang.

"Steve rocks the block!": Super Smash Bros. incontra Minecraft



Dopo aver presentato Banjo e Kazooie ai fan di Super Smash Bros., Nintendo ci catapulta in un altro gioco proveniente dal mondo Xbox: Minecraft. I protagonisti e gli scenari cubettosi del celebre sandbox animeranno gli stage di Ultimate grazie al secondo Set sfidante del Fighter Pass Vol. 2.

È stato il director Masahiro Sakurai a parlarci delle novità in arrivo sul picchiaduro per Nintendo Switch: saranno Steve, Alex, Zombie e Enderman i quattro nuovi personaggi giocabili di Super Smash Bros. Ultimate. Nel primo trailer vediamo in azione Steve, pronto a scatenare il suo arsenale impugnando la spada di diamante e l'immancabile piccone.

L'ultimo Direct non ci ha permesso di scoprire tutti i dettagli tecnici legati alle quattro new entry. Sakurai e colleghi forniranno ulteriori informazioni durante un secondo evento previsto per sabato 3 ottobre alle ore 16.30; in tale occasione, Nintendo svelerà la data di uscita del nuovo contenuto aggiuntivo. La diretta verrà trasmessa sul canale YouTube di Nintendo Italia.

Il Set sfidante 7 dedicato a Minecraft potrà essere riscattato senza costi aggiuntivi dai possessori del Fighter Pass Vol. 2 di Super Smash Bros. Ultimate - dal valore di 29,99 euro - o acquistato separamente al prezzo consigliato di 5,99 euro.