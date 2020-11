Super Smash Bros.: Nintendo interviene per annullare il più grande torneo di Smash negli USA

Sono ore particolarmente calde per la community di Super Smash Bros., pluriacclamato franchise di Nintendo che da anni appassiona i giocatori dei picchiaduro.

L'ultimo, eclatante episodio ha messo in discussione il genere di controllo che il colosso di Kyoto applica nei confronti delle sue proprietà intellettuali: il più grande torneo americano di Smash ha dovuto cancellare il suo prossimo evento online su 'gentile' richiesta di Nintendo.

Nintendo: una mamma iperprotettiva? Il caso The Big House

Lo scontro tra Nintendo e la community di Smash Bros. è avvenuto a pochi giorni dal nuovo torneo organizzato da The Big House, attivo sin dal 2011 nell'organizzazione di eventi celebrativi e competizioni dedicati al franchise della Grande N.

In particolare, per il prossimo evento l'associazione avrebbe richiesto l'utilizzo di alcune copie 'piratate' di Super Smash Bros. Melee, titolo rilasciato su GameCube nel 2001, così come l'adozione di un tool (Slippi) che permetterebbe ai giocatori di sfidarsi online.

Questo tipo di organizzazione non è stato apprezzato da Nintendo, che è intervenuta richiedendo la collaborazione degli organizzatori di The Big House al fine di fermare il tutto. Lo staff del torneo si è rifiutato di cooperare, costringendo la società nipponica a procedere per vie legali con l'obiettivo di proteggere le sue proprietà intellettuali.

Slippi si rende necessario per via del fatto che la stessa Nintendo ha deciso di abbandonare il supporto al vecchio Super Smash Bros. Melee, impedendo di fatto il gioco online. Lo stesso è successo con i seguiti di Melee, ovvero Brawl e Super Smash Bros. for Nintendo 3DS e Wii U: con l'introduzione della nuova generazione di console, infatti, Nintendo ha abbandonato i suoi picchiaduro per le console precedenti.

Melee però è un gioco molto iconico e la sua community è rimasta intatta, spostandosi su PC tramite un emulatore che consentiva di giocare online. Ancora più recentemente un programmatore, conosciuto dalla community come @fizz36, ha sviluppato Slippi tramite un rollback del netcode originale, molto più funzionale di quell'emulatore. In altri termini, Slippi è oggi l'unica via per poter organizzare un torneo di Super Smash Bros. Melee. Per via della pandemia, infatti, non è possibile svolgere il torneo di presenza e serve necessariamente un supporto online come solo Slippi può offrire in questo contesto.

Stando alle dichiarazioni ufficiali diffuse dalla compagnia, Nintendo "apprezza l'amore e la dedizione che la community dei picchiaduro ha per Super Smash Bros. [...] Purtroppo, l'imminente torneo di Big House ha annunciato l'intenzione di organizzare un torneo online di Super Smash Bros. Melee che richiede l'uso di copie illegali del gioco, insieme a una mod chiamata Slippi, durante la loro competizione". L'azienda ha poi concluso affermando che "non può perdonare o consentire la pirateria" quanto vengono coinvolti i suoi giochi.

La risposta di The Big House non si è fatta attendere, ma non lascia spazio a buone notizie.

Gli organizzatori si dichiarano "amareggiati" per la decisione presa da Nintendo e non possono fare altro che rispettare le richieste del publisher: "Siamo stati informati che non abbiamo il permesso di ospitare o trasmettere l'evento, principalmente a causa dell'utilizzo di Sippi. Purtroppo, tutte le nostre competizioni ne risentiranno. [...] Siamo costretti a rispettare l'ordine (di Nintendo) e annullare The Big House Online per Melee e Ultimate. I dettagli sui rimborsi verranno inviati a breve".

La reazione dei fan: spopola l'hashtag #SaveSmash

I giocatori più appassionati del franchise di Nintendo hanno deciso di supportare il team di The Big House, dando inizio a un ciclo di proteste e lamentele indirizzate allo stesso producer a cui devono la creazione del picchiaduro. Nasce così l'hashtag #FreeMelee.

Poetic and ironic

Everyone standing together to defend smash

The same way nintendo got together fighters for a roster

you love to see it



United not divided

both Melee & Ultimate

Everyone is truly here. @NintendoAmerica @Nintendo #FreeMelee #SaveSmash pic.twitter.com/5FnLqK8llg — UYU丨n0ne (@n0ned) November 24, 2020

Dopo aver conquistato la categoria Trending di Twitter, l'hashtag si è recentemente evoluto in #SaveSmash, collezionando migliaia di tweet fino a diventare anch'esso virale.

Il torneo di The Big House si sarebbe tenuto online dal 4 al 6 dicembre 2020. Nintendo non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito alle recenti proteste scatenatesi sui social.