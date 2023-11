Super prezzo per i controller wireless Xbox (e PC) su Amazon: eccoli a 49,99, insieme a molte altre offerte di gaming

Controller Xbox in offerta. La promozione riguarda diversi colori ma è il controller Nero Carbone, comprensivo di cavo USB-C, quello con il prezzo migliore! Si tratta del prezzo minimo storico per quello che rimane il gamepad di riferimento nell'universo gaming, compatibile con il PC oltre che con le console Xbox.

Il controller include la tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth per il gaming wireless sulle console supportate, PC Windows, telefoni Android e tablet. Vanta anche una presa testurizzata sui grilletti e un D-pad ibrido per input accurati.

In più, ha un buon prezzo ora anche il controller nella versione Xbox Elite Series 2, per i giocatori più esigenti con levette a tensione regolabile, impugnature gommate arrotondate e blocchi dei grilletti più corti.

Restando in casa Xbox, è ora molto interessante il prezzo di Xbox Series X su Amazon, visto che è sceso di qualche decina di euro, che non fa mai male! Occhio anche a questo bundle con Diablo IV e Call of Duty Modern Warfare III.

Sotto la scocca di Xbox Series X troviamo un potente SoC progettato con la collaborazione di AMD: parliamo di un processore con 8 core Zen 2 personalizzati che lavorano a 3,8 GHz in single thread - oppure 3,66 GHz con SMT. La CPU è affiancata da una GPU basata su architettura RDNA 2, anch'essa personalizzata, grazie alla quale Series X può raggiungere i suddetti 12 TFLOPS. Presente anche il supporto al ray tracing accelerato via hardware.

Anche Xbox Series S è disponibile all'acquisto su Amazon. La 'piccola' console next-gen viene venduta a un prezzo consigliato di 259 euro.

E non dimentichiamo che è ora disponibile la versione di Xbox Series S nel bellissimo colore nero e con SSD da 1 TB.