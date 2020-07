Super Mario Bros., una copia da 114mila dollari: è il gioco più costoso mai venduto

Nuovo record per il mondo dei videogiochi e, in particolare, per quello che potremmo definire uno dei titoli più iconici della storia. Parliamo naturalmente di Super Mario Bros., il primo platform 2D che vede protagonista il caro idraulico saltellante, debuttato su Nintendo Entertainment System nell'ormai lontano 1985 - da noi era arrivato due anni dopo (maggio 1987).

Poche ore fa questo evergreen ha conquistato un nuovo importante record: una copia sigillata del gioco è stata venduta a ben 114.000 dollari.

Super Mario Bros. batte se stesso: nuovo record per il classico Nintendo

Trattandosi di uno dei videogame più popolari di sempre e, soprattutto, di uno dei primi titoli pubblicati da Nintendo, Super Mario Bros. è considerato un must tra i collezionisti. Più precisamente, sarebbero le cosiddette copie 'mint' a essere le più ambite: parliamo di un prodotto - un videogioco, in questo caso - caratterizzato da uno stato di conservazione perfetto, che non presenta alcun segno di usura.

L'ultima copia mint di Super Mario Bros. è stata battuta all'asta per 114.000 dollari, la cifra più alta della storia per quanto concerne la vendita di un videogioco. Il precedente record apparteneva allo stesso gioco, quando nel 2019 era stata venduta una copia sigillata a poco più di 100.000 dollari.

Il 'gap' da 14mila dollari è giustificato dalla peculiarità dell'ultima copia venduta: questa può vantare una valutazione di 9.4 su 10, la quale rappresenta le condizioni pressoché perfette del prodotto.

Si tratta, inoltre, di una versione particolare del gioco che è stata venduta solo negli Stati Uniti, in un periodo in cui Nintendo passava dai sigilli adesivi alle pellicole termoretraibili per il confezionamento dei suoi videogiochi.

Vedremo se Super Mario Bros. sarà in grado di superarsi ancora una volta, magari con una copia persino più rara di quella appena venduta, o se sarà un altro titolo a conquistare il prossimo record.