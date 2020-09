Super Mario 3D All-Stars: una collection per Switch con Super Mario 64, Sunshine e Galaxy

Attraverso un inaspettato Direct, Nintendo ha svelato una serie di novità dedicate a Super Mario in occasione dei suoi 35 anni. L'iconico idraulico saltellante tornerà su Switch con un'esclusiva collection che racchiude tre grandi classici della serie: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. I tre platform 3D torneranno sull'ultima console della Grande N in versione ottimizzata, con diverse aggiunte sia sul comparto tecnico che sul fronte contenutistico.

Super Mario 3D All-Stars: da settembre su Nintendo Switch

La collezione annunciata poche ore fa da Nintendo celebra il 35° anniversario di Super Mario, uno dei platform 2D più popolari al mondo, che tuttavia ha visto anche alcune declinazioni 3D.

Nel 1996 abbiamo accolto Super Mario 64 su Nintendo 64, vestendo per la prima volta i panni tridimensionali del protagonista baffuto. Nel 2002 è stata la volta del seguito spirituale Super Mario Sunshine, esclusiva GameCube, mentre nel 2007 i giocatori di Nintendo Wii scoprivano il fantastico universo di Super Mario Galaxy.

Tutti e tre i titoli saranno disponibili su Nintendo Switch a una risoluzione maggiore rispetto alle loro controparti originali, ma ci sono anche novità in merito ai contenuti. Super Mario 3D All-Stars includerà un lettore musicale dove gli utenti potranno riprodurre i temi musicali e i brani provenienti dai tre episodi - anche quando la console è in modalità standby.

Super Mario 3D All-Stars arriverà il prossimo 18 settembre e sarà disponibile per un periodo di tempo limitato: gli utenti potranno acquistare il gioco in formato retail e digitale, ma solo fino alla fine di marzo 2021. Il preorder sul Nintendo eShop è già disponibile.

Super Mario 35th Anniversary Direct: le altre novità a tema Mario!

La collection di Super Mario 3D All-Stars non è stata l'unica protagonista dell'ultimo Direct. Il colosso di Kyoto ha svelato altre novità legate al franchise, tra cui un nuovo Mario Kart e il ritorno di Game & Watch.

Mario Kart Live: Home Circuit è un originale racing game nato dalla collaborazione tra Nintendo e Velan Studios. In Home Circuit i giocatori potranno impersonare uno dei personaggi più iconici della serie Mario Kart e gareggiare fino al traguardo, con un'unica grande novità: useremo un kart telecomandato, controllandolo attraverso la nostra console (Switch e Switch Lite) grazie a una telecamera integrata nello stesso kart. Il circuito potrà essere 'plasmato' all'interno della propria abitazione, sfruttando una serie di accessori inclusi nel pacchetto. Il gioco arriverà il 16 ottobre.

Game & Watch: Super Mario Bros. segna invece il ritorno della storica console portatile. Ci ritufferemo negli anni '80 impugnando una versione rivisitata di Game & Watch, dotata questa volta di una nuova pulsantiera; al suo interno troveremo Super Mario Bros. e The Lost Levels - episodio pubblicato in Giappone con il titolo di Super Mario Bros. 2 - così come un'esclusiva versione di Ball che vedrà protagonista Mario. Il dispositivo funzionerà anche da orologio, con 35 differenti skin dedicate alla mascotte Nintendo. Sarà disponibile dal 13 novembre.