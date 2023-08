Sullo shop USA di Microsoft arrivano i ricambi per i controller Xbox

Sullo shop ufficiale statunitense di Microsoft sono apparsi alcune parti di ricambio per l'Xbox Wireless Controller e l'Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Oltre ai componenti, la società di Redmond ha pubblicato anche alcuni video tutorial in cui sostanzialmente viene effettuato lo smontaggio completo dei rispettivi controller.

L'arrivo dei ricambi anche per gli utenti Xbox non è del tutto inaspettato, dato che giugne in seguito a un accordo con gli azionisti stipulato nel 2021 che ha dato il via alla distribuzione delle parti di ricambio per i prodotti Surface. È probabile che ulteriori ricambi arriveranno col tempo, poiché attualmente sono solo sei i kit disponibili per i due modelli e solo per le colorazioni bianca e nera.

Per ambedue le periferiche, Microsoft ha messo in vendita il guscio superiore, un set completo di pulsanti di ricambio, la scheda dedicata a stick analogici e motori di vibrazione, e la scheda che gestisce gli interruttori. Mancano alcune parti come le scocche posteriori e laterali o i singoli stick analogici per coloro che hanno le competenze e la voglia di cimentarsi anche nella saldatura. Ma altri componenti, come la batteria ricaricabile del controller Elite, saranno aggiunti presto.

Da questo punto di vista, iFixit già da diverso tempo propone prodotti equivalenti alcuni dei quali accompagnati da una garanzia a vita. In ogni caso, acquistare direttamente dallo store di Microsoft è sicuramente più pratico con in più la garanzia di un prodotto originale.

I prezzi, non sono di certo il massimo della convenienza, ma risultano comunque ragionevoli rispetto all'acquisto di un nuovo controller. Nel caso dell'Xbox Wireless Controller la scheda per interruttori e quella con stick analogici e motori di vibrazione costano rispettivamente 33,99 e 34,99 dollari. La scocca superiore 19,99 dollari, mentre il set di pulsanti 21,99 dollari.

L'Xbox Elite Wireless Controller Series 2 naturalmente porta il prezzo dei ricambi più in alto. Le schede hanno un costo rispettivo di 49,99 e 59,99 dollari, mentre il set di pulsanti sale a 23,99 dollari e la scocca a 25,99 dollari.

Anche in quest'ultimo caso, però, il costo di riparazione risulta più interessante rispetto all'acquisto di un nuovo prodotto. Chiaramente tutti i ricambi venduti sul sito di Microsoft sono coperti da una garanzia limitata.