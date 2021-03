Su Steam c'è un gioco pirata? Il caso The Sinking City

Sono mesi molto delicati per The Sinking City, action/adventure sviluppato da Frogwares e pubblicato da Nacon - precedentemente nota come BigBen Interactive.

Nel corso di una disputa legale tra il developer e l'editore francese, il team di Frogwares ha accusato Nacon di aver piratato The Sinking City per la ripubblicazione su Steam, marketplace da cui era stato momentaneamente rimosso. Accuse pesanti, che tuttavia arrivano con una serie di prove che, al momento, danno ragione agli autori del gioco.

The Sinking City è stato ripubblicato "illegalmente" su Steam

Facciamo qualche passo indietro e chiariamo la questione che coinvolge Frogwares e Nacon, una diatriba che risale al lancio (non proprio recente) di The Sinking City.

Nel giugno del 2019, infatti, lo sviluppatore ucraino si era già scontrato con BigBen Interactive: oltre ai consistenti ritardi nei pagamenti iniziali, il publisher aveva negato a Frogwares il compenso legato agli obiettivi di sviluppo prefissati, nel giorno stesso del debutto di The Sinking City. In questo modo gli autori del gioco non avrebbero ricevuto alcun profitto dalle vendite della loro stessa creazione, di cui, tra l'altro, detengono tutti i diritti intellettuali.

Dopo aver rispettato i termini del contratto originale, Frogwares ha deciso di avviare una battaglia legale nei confronti dell'editore francese. Tutto questo ha portato, la scorsa estate, alla rimozione di The Sinking City da Steam e da altri negozi digitali.

Arriviamo all'1 marzo 2021, giorno in cui Frogwares ha condiviso un video esplicativo in cui accusa Nacon di aver intrapreso azioni illegali al fine di ripubblicare The Sinking City sui principali marketplace. Stando alle dichiarazioni dello sviluppatore, il publisher non ha solo aggirato la legge stessa - la suddetta disputa legale è ancora in corso - ma avrebbe addirittura "hackerato" una versione originale del gioco.

La versione di The Sinking City che troviamo in questo momento su Steam corrisponde a una build che Frogwares aveva appositamente preparato per il sito GamesPlanet, build che Nacon ha acquisito e successivamente modificato per rimuovere ogni possibile riferimento a GamesPlanet e alla stessa Frogwares. Lo studio ucraino afferma che, per compiere questo genere di operazione, l'editore avrebbe acquistato il gioco da GamesPlanet e utilizzato una speciale chiave crittografica per consentire ai suoi programmatori di apportare le dovute modifiche.