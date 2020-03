Su Minecraft una libreria per promuovere la libertà di stampa nei regimi dittatoriali

Si tratta di una vera e propria biblioteca virtuale contenente alcuni documenti che potrebbero dare fastidio alle nazioni che pongono delle limitazioni alla libertà di stampa e di espressione. Il concetto è che veicolando la libreria tramite Minecraft si elude il meccanismo di sorveglianza e censura preventiva vigente in certi regimi dittatoriali.

"In molti paesi i siti Web, i social media e i blog sono controllati da leader oppressivi. I giovani, in particolare, sono costretti a crescere in sistemi in cui la loro opinione è fortemente manipolata da campagne governative di disinformazione" si legge sul sito di Uncensored Library, un'iniziativa sostenuta dall'organizzazione no-profit Reporter Senza Frontiere. "Ma in quei posti dove quasi tutti i media sono bloccati o controllati, il gioco per computer di maggior successo al mondo è ancora accessibile. Reporter Senza Frontiere (RSF) lo utilizza per aggirare la censura di Internet e riferire la verità, all'interno di Minecraft".

L'iniziativa è partita nella giornata del 12 marzo, ovvero la giornata mondiale contro la cyber censura, sostenuta proprio da Reporter Senza Frontiere. Attraverso un prodotto facilmente raggiungibile dai più giovani, come un videogioco, The Uncensored Library punta a raggiungere una fascia di pubblico che altrimenti rimarrebbe molto lontana da queste notizie.

Gli articoli censurati di alcuni famosi giornalisti sono stati ripubblicati sotto forma di libri digitali all'interno di Minecraft, dando ai lettori la possibilità di informarsi sulla reale situazione politica nei paesi in cui risiedono questi giornalisti e apprendere l'importanza della libertà di stampa.

"I giornalisti di cinque diversi paesi hanno ora un posto dove far sentire di nuovo la loro voce, nonostante siano stati banditi, incarcerati, esiliati e persino uccisi" si legge ancora sul sito ufficiale, con chiaro riferimento al lavoro, tra gli altri, di Jamal Khashoggi, un giornalista che ha dato la vita per sostenere la libertà di stampa nel suo paese, l'Arabia Saudita.

È stato direttore generale e caporedattore di Al-Arab News Channel ed è stato editore del quotidiano arabo saudita Al Watan. Khashoggi è fuggito dall'Arabia Saudita nel settembre 2017, per rifugiarsi negli Stati Uniti. Qui ha lavorato come editorialista per il Washington Post e ha criticato aspramente alcune delle politiche del principe ereditario saudita Mohammad bin Salman, denunciando, tra le altre cose, la reclusione di colleghi giornalisti.

Il 2 ottobre 2018, Khashoggi è andato al consolato saudita di Istanbul per ottenere i documenti necessari per il suo imminente matrimonio. Nonostante per diversi anni il governo saudita non abbia voluto ammettere la verità, con ogni probabilità in quell'occasione Khashoggi è stato ucciso. Nello scorso ottobre la TV di stato e il governo dell'Arabia Saudita hanno confermato la morte di Khashoggi. Il principe ereditario ha ammesso la responsabilità politica per la morte di Khashoggi ma fino ad oggi nega di aver ordinato l'uccisione o di esserne stato consapevole.

The Uncensored Library contiene storie di altri giornalisti, dalla Russia, dal Vietnam, dal Messico e dall'Egitto. La mappa di Reporter Senza Frontiere per Minecraft può essere scaricata qui, mentre Minecraft può essere acquistato su Amazon. A questo indirizzo trovate le istruzioni su come si accede al server di RSF visit.uncensoredlibrary.com.