Street Fighter: un film brutto che ancora genera guadagni per Capcom

Tra i giocatori più giovani, in pochi ne conosceranno l'esistenza; tra quelli più navigati in pochi lo ricorderanno. Stiamo parlando del film di Street Fighter del 1994 che, pur essendo una produzione non proprio di alto profilo, a distanza di trent'anni continua a generare guadagni per Capcom.

Inutile girarci attorno, il film ha una qualità piuttosto carente sotto ogni punto di vista, la scelta di Jean Claude Van Damme fu dettata solo dalla volontà di Capcom di attirare il pubblico statunitense e il risultato si avvicina più a una commedia demenziale che non a un film d'azione come avrebbe voluto essere.

Eppure, a distanza di anni, Street Fighter è diventato un B-Movie di culto tanto che, durante l'ultimo resoconto agli investitori, Capcom ha comunicato che ancora oggi "genera milioni di yen". Che sia chiaro, nulla che possa fare la differenza sulle casse del publisher, al cambio un milione di yen equivale a circa 5.850 euro, ma si tratta pur sempre di entrate a costo zero, derivanti da un investimento risalente a trent'anni fa.

In realtà, anche al cinema, a dispetto di quanto si possa pensare, Street Fighter è stato un vero e proprio successo: a fronte dei 35 milioni di dollari spesi per la sua produzione, il film ha incassato 99 milioni di dollari al botteghino. Capcom ha quindi capitalizzato più del doppio di quanto speso, oltre a quanto ancora oggi continua a guadagnare con continuità dalla pellicola.

È vero, Street Fighter è un film mediocre sia per i canoni cinematografici che per quelli del videogioco originale. Tuttavia, chi scrive vi consiglia di guardarlo anche al netto di una passione per il picchiaduro di Capcom, poiché ha inevitabilmente segnato la storia del connubio tra grande schermo e intrattenimento domestico affrontando pionieristicamente la crossmedialità tra due settori, al tempo ritenuti inconciliabili.