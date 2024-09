Streamlabs AI Game Highlighter: l'intelligenza artificiale al servizio degli streamer

Tra i protagonisti del Logi PLAY 2024 c'è anche Streamlabs, società legata all'omonimo software dedicato al live streaming e alla creazione di contenuti video. Ricordiamo infatti che l'azienda californiana è stata acquisita da Logitech nel 2019, per ben 89 milioni dollari.

Negli ultimi anni la piattaforma di Streamlabs ha ampliato le sue funzionalità, consentendo a streamer e creator di realizzare nuovi contenuti con grande intuitività. Ecco dunque che Logitech e Streamlabs presentano un'inedita feature che semplifica e velocizza ulteriormente la creazione di nuovi contenuti e, più nello specifico, di clip che immortalano i momenti più entusiasmanti delle proprie livestream: parliamo di AI Game Highlighter.

AI Game Highlighter: un nuovo tool dedicato agli streamer

Come suggerisce il nome, il nuovo strumento di Streamlabs è basato sull'intelligenza artificiale. Quest'ultima consente al software di individuare e registrare, in maniera del tutto autonoma, gli 'highlight' di una diretta streaming: una volta generate le clip, l'utente potrà applicare liberamente eventuali ritagli o modifiche prima di caricarle sui social media.

"Nel panorama digitale di oggi, è fondamentale per i content creator avere una presenza su più piattaforme", spiega Ashray Urs, responsabile di Streamlabs. "L'AI Game Highlighter di Streamlabs consente agli streamer di riproporre automaticamente il loro stream su Twitch in contenuti sempreverdi che si rivolgono a un pubblico più ampio sulle loro piattaforme di contenuti preferite, tra cui TikTok, Instagram, YouTube e altre ancora [...]".

Il punto di forza di AI Game Highlighters risiede nella sua semplicità di utilizzo: al termine di una diretta, Streamlabs proporrà all'utente una serie di clip che catturano i momenti migliori della livestream; le clip potranno quindi essere esportate in un unico video di highlight, che potrà essere modificato con l'aggiunta di brani musicali o transizioni. Quando il video sarà pronto, si potrà effettuare l'upload diretto su YouTube o il download per la condivisione sui social. Per gli streamer sarà inoltre possibile importare clip estratte da dirette passate.

"[...] Il nostro strumento fa tutto il lavoro pesante per gli streamer, senza dover ricorrere a soluzioni di editing video complicate e dispendiose in termini di tempo", dichiara Urs.

Al lancio - previsto per quest'autunno - AI Game Highlighter supporterà solo Fortnite, tra i giochi più seguiti su Twitch. Streamlabs ha però intenzione di introdurre il supporto completo per ulteriori giochi, così come la possibilità di esportare video verticali (in 9:16) per l'upload diretto su TikTok. Il tool verrà reso disponibile tramite un aggiornamento gratuito di Streamlabs.