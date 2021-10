Streaming su Twitch: sarà nella dashboard di Xbox

Un modo più veloce per poter iniziare subito a fare lo streaming dei contenuti Xbox su Twitch, il tutto attraverso la dashboard e non con l'app come si fa adesso. La nuova funzionalità è a disposizione dei membri del programma Insider di Xbox tramite la build Alpha Skip-Ahead. Attraverso l'integrazione nella dashboard di Xbox è possibile regolare il volume del gioco o del microfono, includere l'audio proveniente dal party con gli amici, vedere l'elenco degli spettatori e altri dettagli sullo streaming tramite un comodo overlay (lo mostra Tom Warren di Xbox nel video che riportiamo di seguito).

I membri del programma Insider possono fare sin da subito lo streaming su Twitch accedendo al menù principale con il tasto Xbox, recandosi alla scheda "Cattura e condividi" e infine selezionando "Streaming live". Dovranno quindi collegare un account Twitch utilizzando un dispositivo mobile o tramite la sezione "Impostazioni" della console. La funzione trasmette in streaming soltanto i giochi, e quindi gli spettatori vedranno una schermata di pausa se l'utente accede alla home page o a un'altra app.

L'integrazione con Twitch include anche la possibilità di scegliere risoluzione e bitrate a cui trasmettere, andando da 360p a 500kbps fino a 1080p a 6500kbps. Microsoft supporta anche le webcam USB e la maggior parte delle altre soluzioni plug-and-play. Sebbene la funzione sia disponibile per il momento solo per i membri Insider, si spera che nei prossimi mesi venga messa a disposizione della maggior parte degli utenti di Xbox.

Twitch è già stato integrato nella dashboard delle Xbox nel 2014, quando era possibile effettuare streaming da Xbox One in maniera simile alla nuova funzionalità. Tramite l'interfaccia Snap della console era infatti possibile fare streaming direttamente dalla dashboard. Snap fu però rimossa da Microsoft nel 2017 e con essa l'integrazione di Twitch.