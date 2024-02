Stellar Blade: trailer e data per il nuovo action in terza persona per PS5

Stellar Blade era caduto nell'anonimato da quando al PlayStation Showcase del 2021, Sony ne annunciava l'esclusività PS5, dopo che il progetto era stato originariamente rivelato come multipiattaforma. Adesso, non solo ha aperto lo State of Play di ieri, ma ne conosciamo la data di rilascio e possiamo ammirarne il trailer ufficiale.

Il gioco sembra alternare sequenze di combattimento a esplorazione, all'interno di una connotazione prettamente orientaleggiante. I giocatori impersonano la bella protagonista Eve, la cui missione è salvare l'umanità dai NA:tive che hanno invaso il nostro pianeta, all'interno di un'ambientazione post-apocalittica.

Per plasmare questo personaggio, la software house che ne è responsabile, Shift Up, ha collaborato con la modella Shin Jae-eun. Lei si è prestata ad elaborate sessioni di motion capture indossando una complessa apparecchiatura che è servita ad effettuare la scansione tridimensionale in fotogrammetria digitale. In questo modo, il personaggio di Eve assomiglierà molto alla modella, un po' come i protagonisti di Death Stranding riproducono la fisionomia dei famosi attori che li interpretano. Le tecnologie utilizzate da Shift Up e da Kojima Productions per questi lavori, di fatto, si assomigliano molto.

Eve può interagire con NPC, affrontare vari tipi di missioni e potenziare il proprio equipaggiamento, mentre non sembra mancare la possibilità di modificare il suo aspetto all'interno della classica impostazione da action RPG. L'uscita di Stellar Blade è prevista per il prossimo 26 aprile 2024 in esclusiva su PlayStation 5, sebbene ci siano buone opportunità che arrivi anche su PC.

Inizialmente, infatti, il progetto venne rivelato, nel 2019, con il nome di Project Eve per PlayStation 4, Xbox One e Microsoft Windows. È sviluppato su Unreal Engine 4 da Shift Up, un team coreano fondato dall'illustratore di Blade & Soul Kim Hyung-tae.