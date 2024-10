SteamOS compie un altro passo verso ROG Ally e ROG Ally X: aggiunto il supporto al VRR

Valve ha aggiornato il microcompositor Gamescop aggiungendo il supporto a VRR per le console ROG Ally e ROG Ally X. Al momento, però, il rilascio del sistema operativo per le console di terze parti rimane ancora senza una data.

Valve ha recentemente aggiunto il supporto al VRR nel suo microcompositor Gamescope su GitHub di Steam OS. Questo consente al sistema operativo di gestire la sincronizzazione dei frame sui display a 120 Hz delle console ROG Ally e ROG Ally X di ASUS, ma il rilascio del sistema operativo appare ancora distante.

Per chi non lo sapesse, il VRR è una tecnologia che consente di sincronizzare la frequenza di aggiornamento del monitor con i frame prodotti dalla GPU. Le implementazioni più note sono indubbiamente G-Sync di NVIDIA e FreeSync di AMD, ma si tratta di una tecnica adottata anche dalle console di ultima generazione e dagli handheld PC come, appunto, Ally.

La nuova integrazione in SteamOS segue l'update di agosto che introduceva il supporto ai pulsanti ROG Ally e ROG Ally X. Segno che Valve sta perseguendo attivamente il progetto di rendere SteamOS un sistema operativo universale indirizzato anche all'hardware di terze parti.

L'aspetto ironico di questa vicenda è che, allo stato attuale, né Steam Deck né la più recente Steam Deck OLED supportano VRR. Nonostante un display a 60 Hz, non è da escludere che Valve aggiorni anche la propria di console o, quantomeno, che la possibile Steam Deck 2 lo implementi sin da subito.

In merito al rilascio di SteamOS, al momento non vi sono novità. D'altronde, la società non ha abbondonato la politica del "Valve Time". Nel frattempo, gli utenti che volessero provare tutte le novità di SteamOS per ROG Ally possono già affidarsi ai porting indipendenti come Bazzite o HoloISO basati su SteamOS 3.