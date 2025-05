SteamOS 3.7.8: Valve apre ufficialmente le porte ai dispositivi portatili di terze parti

Valve rilascia SteamOS 3.7.8 con supporto ufficiale per Lenovo Legion Go S e immagine di recovery per ROG Ally. Nuove funzioni per Steam Deck: microfono Bluetooth, limite carica batteria e controlli VRR

Valve ha rilasciato ufficialmente SteamOS 3.7.8, un aggiornamento che segna un'importante svolta per il sistema operativo della casa di Bellevue: dopo mesi di sviluppo attraverso le fasi di anteprima e beta, questa versione stabile introduce il supporto ufficiale per dispositivi portatili di terze parti, espandendo l'ecosistema SteamOS oltre il confine esclusivo della Steam Deck.

Supporto ufficiale per Lenovo Legion Go S

La novità più significativa di questo aggiornamento è l'introduzione del supporto ufficiale per Lenovo Legion Go S, che diventa il primo dispositivo portatile di terze parti a ricevere la certificazione "Powered by SteamOS". Questa partnership rappresenta il primo passo concreto verso la realizzazione della promessa fatta da Valve a gennaio 2025 di espandere SteamOS ad altri produttori.

Il Legion Go S sarà disponibile in tre varianti: due modelli con Windows 11 e una versione specifica "Powered by SteamOS" che arriverà sul mercato a maggio con un prezzo di 499 dollari. Valve ha inoltre risolto specifici problemi che impedivano l'installazione di alcune applicazioni sul Legion Go S e ha aggiunto una scheda "SteamOS Compatible" nella libreria del dispositivo.

Immagine di recovery ufficiale per dispositivi AMD

Per la prima volta, Valve fornisce un'immagine di recovery ufficiale che consente l'installazione di SteamOS su altri dispositivi portatili AMD, inclusi l'Asus ROG Ally e il Legion Go originale. In precedenza coloro i quali erano interessati a sperimentare SteamOS su questi dispositivi Windows dovevano obbligatoriamente ricorrere a soluzioni alternative come Bazzite o utilizzare l'immagine di recovery originale dello Steam Deck attraverso procedure complesse.

Valve ha pubblicato istruzioni dettagliate per l'installazione, pur avvertendo che "il supporto per tutti i dispositivi non ufficialmente etichettati come 'Powered by SteamOS' è ancora in fase di sviluppo", evidenziando la natura sperimentale del supporto per dispositivi non certificati, ma compiendo comunque un passo avanti importante verso una maggiore compatibilità.

Miglioramenti significativi per Steam Deck

L'aggiornamento introduce numerose migliorie per gli utenti Steam Deck esistenti. Una delle funzionalità più richieste è finalmente arrivata: il supporto per i microfoni delle cuffie Bluetooth in modalità desktop, grazie all'implementazione dei profili HFP/HSP. Questa funzionalità non è però ancora disponibile nella modalità game.

Gli utenti del modello LCD possono ora accendere il dispositivo da remoto utilizzando un controller Bluetooth, una caratteristica precedentemente esclusiva del modello OLED. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile quando il dispositivo è collegato a un televisore in modalità dock.

Gestione avanzata della batteria e prestazioni

SteamOS 3.7.8 introduce poi un controllo del limite di carica della batteria nelle impostazioni di alimentazione, permettendo agli utenti di limitare la carica massima all'80% per preservare la salute della batteria a lungo termine. Questa opzione è particolarmente vantaggiosa per chi mantiene costantemente il dispositivo in carica o collegato al dock.

L'aggiornamento aggiunge anche il supporto per la limitazione dei frame rate sui display con refresh rate variabile (VRR), sia interni che esterni, e introduce controlli per la frequenza P-state delle CPU AMD, dando così agli utenti un controllo più granulare sulle prestazioni e sul consumo energetico.

Fondamenta tecniche rinnovate

Dal punto di vista tecnico, SteamOS 3.7.8 si basa su una versione aggiornata di Arch Linux e utilizza il kernel Linux 6.11, garantendo una migliore compatibilità hardware e prestazioni ottimizzate. L'aggiornamento include anche driver grafici Mesa più recenti e la transizione a KDE Plasma 6.2.5 in modalità desktop, che dovrebbe rendere l'esperienza desktop significativamente più moderna e reattiva.

Valve ha poi migliorato il comportamento di riattivazione dalla sospensione e sono inoltre stati risolti diversi problemi di stabilità, inclusi alcuni casi in cui Steam poteva impiegare fino a novanta secondi per chiudersi durante lo spegnimento o il passaggio alla modalità desktop.

Etichettatura "SteamOS Compatible"

In preparazione all'espansione dell'ecosistema, Valve ha introdotto una nuova etichetta "SteamOS Compatible" che apparirà gradualmente nelle prossime settimane. Questa etichetta indicherà se un gioco e tutti i suoi middleware sono supportati su SteamOS, coprendo aspetti come la funzionalità del gioco, del launcher e il supporto anti-cheat.

I titoli che non soddisfano questi criteri saranno categorizzati come "SteamOS Unsupported", anche se questo non implica necessariamente che i giochi saranno ingiocabili, ma piuttosto che potrebbero presentare significativi problemi di compatibilità. Valve stima che oltre 15.000 giochi su Steam saranno etichettati come "SteamOS Compatible" fin dal lancio.