Steam: tra i saldi estivi c'è anche Steam Deck con sconti fino a 136 euro

Tra la miriade di sconti presenti su Steam grazie alla campagna dei saldi estivi, una delle offerte più interessanti è quella sulla console portatile della casa americana: Steam Deck. Tutte e tre le varianti del dispositivo sono ora scontate dal 10% al 20% per un risparmio fino a 136 euro.

Come sappiamo, la portatile di Valve viene proposta in tre opzioni: una con la sola memoria eMMC da 64 GB (aggiornabile, ma rinunciando alla garanzia), una con SSD M.2 2230 da 256 GB e l'ultima, ovvero la top di gamma, con un SSD da 512 GB e un vetro acidato antiriflesso.

Nel caso del modello entry level, lo sconto è del 10% e consente di risparmiare 42 euro rispetto al listino con un prezzo di 377,10 euro. Quello intermedio, invece, viene proposto a 466,65 euro con uno sconto del 15%, mentre la variante top di gamma costa 543 euro con uno sconto del 20%.





Si tratta di una scontistica senza dubbio interessante che probabilmente punta a rendere la console più appetibile nei confronti della sua principale concorrente: ROG Ally. La recente proposta di ASUS, infatti, con un prezzo più alto di 120 euro rispetto alla Steam Deck top di gamma, offre una nuova architettura e il doppio dei core CPU, oltre che uno schermo migliore.

A questo va poi aggiunto che nel prossimo trimestre ASUS dovrebbe lanciare anche una variante meno costosa. Una mossa che potrebbe costringere Valve ad applicare un taglio di prezzo su tutta la gamma per rendere la propria console portatile competitiva.

Ad ogni modo, l'offerta rappresenta una buona occasione per investire la cifra risparmiata in uno o più dei numerosi accessori che Steam Deck può vantare, a differenza di Ally che invece per il momento annovera solo un sacchetto da viaggio e, soprattutto, nessun pezzo di ricambio come abbiamo appreso nei giorni scorsi.