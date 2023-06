ASUS ROG Ally più facile da riparare rispetto a Steam Deck, ma non ci sono i ricambi

iFixit ha completato il disassemblaggio della ROG Ally, la nuova console portatile di ASUS ispirata alla Steam Deck, ma con molta più potenza "sotto il cofano". Ebbene, la piattaforma taiwanese si è rivelata molto più semplice da riparare rispetto alla controparte di Valve, peccato però che non esistano i ricambi.

Dall'operazione di iFixit è emerso che la Ally risulta effettivamente modulare ed è più semplice sostituire quasi ogni sua parte, inclusi gli stick analogici per i quali basta rimuovere due viti per estrarre il piccolo PCB con la relativa levetta.

Il componente più ostico è stato il display, seppur fosse quasi scontato. Questo infatti presenta una quantità abbondante di biadesivo, il quale è l'unico sistema di fissaggio per tenere saldamente lo schermo in sede. In ogni caso, la sostituzione del display richiede una strumentazione piuttosto accessibile in termini di costo e utilizzo.

Per quanto riguarda Steam Deck, nonostante in un primo momento Valve sconsigliasse di effettuare qualsiasi riparazione da soli, iFixit propone una gamma di ricambi ufficiali che include display, tasti e SSD. Naturalmente, la garanzia verrà invalidata con una riparazione al di fuori del servizio di Valve.

Per ROG Ally invece, ASUS non ha rilasciato alcun tipo di ricambio. Ciò vuol dire che in caso di danni accidentali, bisogna sperare in un altro utente disposto a vendere separatamente le parti di un'altra console danneggiata. Tuttavia, la modularità della piattaforma pone delle solide basi per fornire un'ampia gamma di componenti di ricambio. Per il momento, però, ASUS non ha rilasciato alcuna informazione in merito.