Steam Remote Play Together è ora disponibile: basta un link per invitare gli amici a giocare

Introdotta nel 2019 in versione Beta, la feature Remote Play Together di Steam ha permesso agli utenti della popolare piattaforma di invitare i propri amici a giocare ai titoli compatibili con questa funzionalità. Con il penultimo aggiornamento, risalente allo scorso anno, non è più necessario possedere un account Steam per accedere al sistema di Remote Play.

Dalla scorsa giornata la feature è disponibile per tutti gli utenti, con una funzione aggiuntiva: è ora possibile invitare gli amici con un semplice link.

Remote Play Together: Steam celebra la release con sconti ed eventi

"Tuffati in uno dei tuoi titoli Remote Play Together che supportano la modalità multigiocatore locale. Poi ottieni un link al tuo gioco tramite la lista amici e invialo a chiunque nel modo che preferisci: vi troverete a giocare insieme in un attimo", così Steam spiega il funzionamento di Remote Play Together, ora che la feature è disponibile nella sua versione definitiva.



Se il vostro gioco supporterà Remote Play, chiunque potrà unirsi alla vostra partita in modalità multigiocatore locale. Più precisamente, fino a quattro utenti potranno partecipare alla sessione unendosi direttamente alla partita, senza aver bisogno di un account registrato a Steam - "solo l'host ha bisogno di possedere e aver installato il gioco".

New! ✨ Invite anyone to join your local multiplayer games with just a link using Remote Play Together.



Join us from March 25 - 29 for discounts on hundreds of Remote Play Together games & a livestreaming marathon!



📝More info: https://t.co/0VIulU2XWb pic.twitter.com/IBTwgGKdOK — Steam (@Steam) March 23, 2021

Sarà tuttavia necessario utilizzare l'applicazione Steam Link, disponibile su Windows, Linux, iOS, Android e, da oggi, anche su macOS: l'app gratuita (dal peso di appena 30 MB) è stata infatti rilasciata sul Mac App Store. È inoltre disponibile una versione per Raspberry Pi. Ricordiamo che Steam Link consente agli utenti di riprodurre in streaming i giochi installati su un altro computer o, nel caso di Remote Play Together, sul dispositivo di un amico.

L'annuncio è stato condiviso sul blog ufficiale di Steam, dove la compagnia di Gabe Newell ha presentato una speciale iniziativa volta a celebrare il debutto di Remote Play Together. Giovedì 25 marzo, alle ore 18:00, sarà trasmesso un evento in streaming con la partecipazione di numerosi content creator. Cosa più importante: da lunedì 19 marzo (ore 19:00) saranno disponibili i nuovi saldi di Steam, con centinaia di sconti disponibili nel marketplace.

Tra i giochi compatibili con Remote Play Together troviamo Cuphead, Goat Simulator, Travis Strikes Again: No More Heroes, Overcooked! e molti altri.