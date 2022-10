Steam Mobile, applicazione tutta nuova per dispositivi Android e iOS

Dopo circa un decennio dal lancio su Android e iOS, l'applicazione mobile di Steam è stata completamente aggiornata. La nuova versione non solo modifica radicalmente l'interfaccia, ma aggiunge numerose funzionalità finora assenti rispetto a quella desktop, e una migliore integrazione con Steam Deck.

La precedente versione mostrava un'interfaccia "vecchia scuola" che emulava sostanzialmente l'esperienza su PC. Tuttavia, lo schermo inevitabilmente più piccolo e l'assenza di una buona parte delle funzioni rispetto alla controparte desktop rendevano l'alternativa mobile poco attraente ed efficace.

Tutto cambia con la nuova applicazione che finalmente permette di avere una pagina contenente l'intera libreria dei giochi, ma non solo. Adesso è possibile gestire da remoto i download sia su PC che su Steam Deck. Inoltre, si può accedere a screenshot, guide, notizie e tutte le attività della community per ogni singolo gioco in maniera molto più semplice.

Attraverso la nuova applicazione cambia anche Steam Guard e l'accesso al proprio account grazie allo scanner QR. Da ora per accedere da una piattaforma diversa da quella personale, non sarà più necessario inserire nome, password e codice di verifica. Basterà scansionare il QR code visualizzato a schermo direttamente dal proprio smartphone o tablet. In più, se dovessimo dimenticare di effettuare la disconnessione, il sottomenù dei dispositivi collegati consentirà di procedere da remoto.

Cambia anche l'intera esperienza di navigazione, adesso più immediata e adatta al piccolo schermo. Sarà più semplice cercare e acquistare i prodotti presenti nel catalogo di Valve, trovare notizie, effettuare scambi o condividere i titoli con i familiari.

Infine, Valve ha già fatto sapere che l'app non verrà trascurata, ma ci sono già numerose funzionalità in fase di test che verranno implementate nel prossimo futuro. L'applicazione è già disponibile per tutti gli utenti che possono scaricarla dai rispettivi store.