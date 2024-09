Steam in arrivo sui PC con Snapdragon? Valve al lavoro su una nuova versione per Arm

Sembra che Valve stia sviluppando una versione di Steam compatibile con l'architettura Arm, aprendo nuove prospettive per i PC Windows basati sulla tecnologia. L'aggiornamento potrebbe rappresentare un passo avanti nel settore del gaming su piattaforme non x86.

Sembra che Valve stia lavorando a una versione del suo Steam compatibile con l'architettura Arm. Se confermata, questa mossa potrebbe ridefinire il panorama del gaming su PC, in particolare per i dispositivi che utilizzano i processori Snapdragon X di Qualcomm, che hanno dato il via ai PC Copilot+.

L'indizio chiave di questa potenziale evoluzione proviene da un aggiornamento rilevato su SteamDB, un sito di terze parti che monitora le attività di Steam. L'aggiornamento fa riferimento a "proton-arm64ec-4", suggerendo lo sviluppo di una versione ARM di Proton, lo strumento di Valve che permette l'esecuzione di giochi Windows su sistemi Linux.

Valve al lavoro su una versione di Steam nativa per computer Arm?

La rilevanza di questa scoperta si amplifica considerando il recente debutto dei processori Snapdragon X di Qualcomm, progettati specificamente per PC Windows 11. Nonostante Qualcomm abbia assicurato la compatibilità della maggior parte dei giochi PC tramite emulazione, l'esecuzione nativa su dispositivi Snapdragon X dovrebbe garantire prestazioni sensibilmente superiori.

L'adattamento di Steam per l'architettura ARM potrebbe quindi rappresentare una risposta diretta a una esigenza di mercato che potrebbe diventare sempre più grande nel corso del tempo. La pagina SteamDB rivela inoltre che Valve sta testando la versione ARM di Proton con diversi titoli popolari, tra cui Left 4 Dead 2 e Deep Rock Galactic. Sebbene sia plausibile ipotizzare che questi test siano finalizzati a una versione Arm di Steam Deck, il dispositivo portatile di Valve, appare più probabile che l'azienda stia preparando il terreno per una versione di Steam nativa per i PC Windows dotati di CPU Arm

Va sottolineato che Valve non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a questi sviluppi, ed è probabile che potrebbe trascorrere del tempo prima di un annuncio formale o del lancio effettivo di una versione Arm di Steam. L'eventuale realizzazione di questo progetto potrebbe avere implicazioni significative, confermando la crescente rilevanza dei chip Snapdragon nel mercato dei PC, segnalando un incremento del supporto da parte degli sviluppatori verso la nuova architettura più efficiente.