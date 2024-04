Steam FPS Fest: un'altra settimana di sconti a tema, stavolta tocca agli shooter

Steam ha inaugurato un'altra settimana di forti sconti a tema, stavolta dedicata al genere degli sparatutto in prima persona (FPS). Si tratta di un'ottima occasione per acquistare alcuni shooter iconici, ma anche per ampliare la propria libreria con qualche ultima novità a prezzo ridotto.

Tra i titoli più interessanti va segnalato uno degli sparatutto competitivi per eccellenza: Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 9,89 euro (67% di sconto), insieme al suo spin-off Rainbow Six Extraction a 9,99 euro con il 75% di sconto.

Per gli amanti del tattico di Ubisoft segnaliamo anche Ready or Not a 33,49 euro (33% di conto), un titolo che simula i blitz in maniera molto più realistica rispetto ai Rainbow Six, ma basato sul gioco cooperativo. Il gioco di VOID Interactive è stato estremamente apprezzato dal pubblico come dimostra la valutazione generale "molto positiva".

Tuttavia, come chiarito dalla piattaforma, in promozione non ci sono esclusivamente gli fps tradizionali, ma è possibile trovare un'ampia selezione di titoli che offrono la visuale in soggettiva. Non possiamo, quindi, non segnalarvi i vari Resident Evil, tutti in offerta, tra cui i recenti remake del secondo e del terzo capitolo disponibili a 9,99 euro con il 75% di sconto.

Non mancano neanche gli open world indirizzati agli amanti dell'avventura e dell'esplorazione. I fan di Far Cry possono acquistare l'ultimo capitolo della saga a 14,99 euro con il 75% di sconto, mentre coloro che preferiscono la follia e lo stile cartoonesco di Borderlands possono portare a casa Borderlands 3 a 8,99 euro risparmiando l'85% sul prezzo pieno.

I giochi menzionati sono solo pochi esempi, perché la promozione di Steam abbraccia un numero di titoli davvero troppo ampio per riportarli tutti. Per maggiori informazioni, quindi, vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata della piattaforma.