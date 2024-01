Steam, finisce il supporto a Windows 7 e Windows 8

Dallo scorso 1 gennaio Steam non è più supportato sui sistemi operativi Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1: non si tratta di una novità inattesa, in quanto Valve aveva già avvisato lo scorso anno gli utenti interessati, con il client che mostrava un conto alla rovescia sui sistemi operativi prossimi all'abbandono.

Ora, all'apertura del client Steam su uno dei tre sistemi operativi non più supportati, si viene indirizzati ad un contenuto informativo:

"A partire dal 1 gennaio 2024, Steam smetterà ufficialmente di supportare i sistemi operativi Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. Dopo tale data, le installazioni esistenti del client Steam su questi sistemi operativi non riceveranno più aggiornamenti di alcun tipo, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza".

Di conseguenza Valve non metterà più a disposizione degli utenti alcun supporto tecnico per eventuali problemi che dovessero manifestarsi con i sistemi operativi non più supportati e, allo stesso tempo, non potrà garantire il funzionamento di Steam su tali sistemi operativi. Del resto vale la pena ricordare che Microsoft ha terminato il supporto di Windows 7 e Windows 8.1 rispettvamente il 14 gennaio 2020 e il 10 gennaio 2023.

Il client Steam continuerà a funzionare anche su Windows 7 e 8.1, ma come detto non verrà più aggiornato e la continuità operativa non può essere garantita. Valve suggerisce di passare ad un sistema operativo più recente come Windows 10 o Windows 11 anche in previsione di una serie di funzionalità di sicurezza che saranno presenti nelle future versioni di Steam e che saranno supportate solo da Windows 10 e versioni successive.

Si tratta comunque di un cambiamento che dovrebbe avere un impatto trascurabile sull'installato base di Steam: il periodico sondaggio hardware di dicembre 2023 indica infatti che solamente lo 0,89% degli utenti utilizza una di queste versioni di Windows.