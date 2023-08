Steam Deck: un modder ha fatto l'upgrade della memoria a 32 GB

Difficilmente Steam Deck arriverà in una versione con 32 GB di RAM, ma è più probabile che una seconda generazione del dispositivo potrà introdurre il supporto. 32 GB che però sono sempre più utili in una moltitudine di applicazioni, sia per alcuni giochi che per la gestione del sistema nelle sue parti generiche.

Steam Deck è già stata aggiornata dai modder in vari aspetti, con alcuni degli aggiornamenti più popolari che hanno riguardato l'SSD o i joystick della console portatile. Ma mai nessuno prima d'ora si era spinto a sostituire i moduli di memoria, anche perché l'operazione richiede un minimo di abilita con la saldatura delle componenti.

Today I did another #SteamDeck mod. Upgraded the memory to 32GB! Let's bring the upgrades to the next level! (Yes, I cleaned the flux off later.) pic.twitter.com/mHFMPLVqUI — Balázs Triszka (@balika011) August 3, 2023

L'utente chiamato @balika011 ha modificato Steam Deck di Valve per aggiornare la configurazione di memoria da 16 GB a 32 GB, come si può vedere in un tweet. Questa mod richiedeva la dissaldatura dei chip di memoria originali e l'installazione al loro posto dei nuovi moduli di memoria. Successivamente, ha richiesto l'applicazione di una patch al BIOS in modo che il sistema operativo di Steam Deck riconoscesse i 32 GB di RAM.

La memoria di Steam Deck viene utilizzata sia dalla CPU che dalla GPU, per cui l'aggiornamento apporta benefici sia a quelle applicazioni che usano soprattutto la prima che a quelle che si basano sulla seconda. L'aggiornamento non accrescerà la bandwidth della memoria della console portatile, ma tutti quei giochi che richiedono molta RAM ne trarranno grande giovamento.

Le console portatili come Steam Deck stanno andando per la maggiore nell'ultimo periodo, per effetto del traino che ha avuto Nintendo Switch sul mercato ma con un ruolo rilevante ricoperto anche dalla stessa Valve, che ha venduto più di 3 milioni di unità del suo handheld. Altri produttori stanno sondando il segmento del mercato, con soluzioni con hardware potente e meno potente, in quest'ultimo caso facendo affidamento al cloud.