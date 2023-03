Steam Deck scontata del 10%: scendono i prezzi per festeggiare un anno di vita

A un anno dalle prime consegne e dal debutto formale, Valve ha scontato per la prima volta Steam Deck. Fino al 23 marzo alle 18:00, in occasione dei saldi primaverili, la console portatile che permette di giocare in mobilità alla propria libreria di Steam, ma anche su una TV tramite dock, costa il 10% in meno.

Il modello base con 64 GB di memoria eMMC scende da 419€ a 377,10€, la variante con SSD NVMe da 256 GB passa da 549€ a 494,10€ e, infine, quella con SSD NVMe da 512 GB si può acquistare a 611,10€ anziché 649€. In tutti i casi la data di consegna è prevista in 1-2 settimane.

Steam Deck è una console portatile basata su una APU AMD "Van Gogh", in questa implementazione nota come Aerith, caratterizzata da una CPU con 4 core / 8 thread basati su architettura Zen 2 (la stessa dei Ryzen 3000) con frequenza di 2,4 / 3,5 GHz e una GPU integrata AMD RDNA 2 con 8 Compute Unit (1 / 1,6 GHz), ossia 512 stream processor. Queste caratteristiche garantiscono il pieno supporto a tecnologie quali ray tracing e FidelityFX Super Resolution. Accanto alla APU troviamo 16 GB di memoria LPDDR5 (5500 MT/s). Tutte e tre le varianti della Steam Deck prevedono uno slot microSD per espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione.

Al centro della console portatile c'è un LCD touchscreen da 7 pollici con risoluzione di 1280 x 800 pixel (720p, 16:10, 400 nits, 60 Hz), mentre ai lati ci sono diverse opzioni di controllo. In termini di connettività, Steam Deck supporta il Wi-Fi ac dual-band (2x2 MIMO) e il Bluetooth 5.0, ma c'è anche un jack per le cuffie da 3,5 mm. La batteria da 40 wattora dovrebbe garantire dalle 2 alle 8 ore di gioco a seconda della complessità del titolo riprodotto e dalle impostazioni di qualità e frame al secondo selezionate.

Nell'ultimo anno il sistema operativo di Steam Deck - SteamOS 3.0, basato su Arch Linux – ha ricevuto numerose correzioni e aggiornamenti, nonché molte nuove funzionalità utili a migliorare l'esperienza utente. Anche il numero di giochi verificati per funzionare su Steam Deck è cresciuto esponenzialmente nel corso del tempo. Insomma, non c'è mai stato un momento migliore per acquistare Steam Deck. Potete procedere, ovviamente, tramite Steam.