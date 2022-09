Steam Deck: produzione aumentata e maggiore disponibilità a fine anno

Molti più giocatori saranno in grado di entrare in possesso di una Steam Deck nella parte conclusiva dell'anno. Valve ha infatti annunciato un incremento della produzione che le consente di accettare un maggior numero di prenotazioni. Arrivata sul mercato nello scorso mese di febbraio, Steam Deck non è mai stata venduta in grossi volumi, benché l'handheld di Valve sia stato apprezzato dai primi possessori.

"Come hanno notato alcune persone su internet (ti vediamo, Reddit!), abbiamo accelerato il ritmo delle prenotazioni" si legge sul sito di Steam. "Questo è dovuto a un aumento della produzione e, ancora una volta, abbiamo superato le nostre stesse stime. Con il gruppo di e-mail di oggi abbiamo inviato gli inviti per tutte le prenotazioni dello scaglione Q3 (luglio-settembre)".

"Poiché abbiamo completato in anticipo il Q3, partiamo avvantaggiati con il prossimo gruppo di prenotazioni e stiamo soddisfacendo le prenotazioni programmate per la finestra Q4". La pagina di Steam Deck sul Negozio di Steam è stata aggiornata con le nuove disponibilità e viene indicato il periodo Settembre-dicembre 2022 per le consegne per coloro che prenotano adesso.

Steam Deck può essere acquistata nella versione con 64 GB di storage tramite eMMC al costo di 419,00€, in quella con SSD NVMe da 256 GB per 549,00€ o con SSD da 512 GB a 679,00€. Steam Deck è basata su una APU AMD con CPU Zen 2 e GPU con architettura RDNA. Abbiamo anche 16 GB di memoria RAM LPDDR5 integrata e display LCD IPS con risoluzione di 1280 x 800 pixel e rapporto d'aspetto 16:10.

La rinnovata disponibilità di Steam Deck riflette la fine della crisi dei semiconduttori come in altri settori, con schede video, portatili e console finalmente presenti nei magazzini in volumi. L'unica piattaforma che sembra non beneficiare della tendenza è PlayStation 5, nonostante le recenti notizie sul nuovo modello.