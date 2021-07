Steam Deck: i 30 fps saranno il frame rate minimo

Il programmatore di Valve Pierre-Loup Griffais ha chiarito su Twitter alcuni dubbi circa le specifiche di Steam Deck. Presentata qualche giorno fa, Steam Deck sembra una sorta di risposta a Nintendo Switch in chiave PC. È basata su una APU AMD custom dotata di 4 core Zen 2, GPU RDNA 2 e 16 GB di memoria LPDDR5, con l'obiettivo di far girare i giochi su un display da 7 pollici con risoluzione di 1280 x 800 pixel ad almeno 30 fps.

Steam Deck: una Nintendo Switch in chiave PC

30 fps che hanno fatto storcere il naso dei giocatori PC puristi, abituati a giocare a frame rate sensibilmente superiori. Il programmatore di Valve ha però chiarito che "Il target dei 30 FPS si riferisce al livello di ciò che consideriamo giocabile durante i nostri test prestazionali. Ma tutti i giochi che abbiamo testato fino a oggi hanno raggiunto e abbondantemente superato quel target. Inoltre, ci sarà un limitatore di frame rate integrato opzionale che potrà essere utilizzato per ottimizzare le prestazioni in termini di durata della batteria".

Quindi, da una parte Steam Deck sarà equipaggiata con hardware sufficientemente valido da poter fare girare quasi tutti i giochi per PC ad almeno 30 fps alla risoluzione del display della console portatile. E, ad ogni modo, sarà possibile limitare il frame rate, in modo da contenere il consumo della batteria. È probabile che la casa di Bellevue stia pensando a una "modalità 30fps" solo per quelle circostanze in cui la batteria ha poca carica residua.

Valve ha già detto che la Steam Deck è in grado di far giocare a Portal 2 per circa 6 ore a 30 fps. Da altre fonti, del resto, si è appreso che il display della nuova console portatile non supporta tecnologia di tipo variable-refresh-rate (VRR), e questo vuol dire che la limitazione a 30fps potrebbe produrre effetti di frame pacing, soprattutto se il gioco originariamente sarebbe stato in grado di girare a frame rate più elevati. 30 fps limitati ma forniti in modo non uniforme a 16,7 ms, 33,3 ms o 50 ms non si traducono in un'esperienza completamente soddisfacente.

