Steam Deck: alcune unità con SSD con specifiche inferiori. Senza differenze prestazionali, secondo Valve

Valve ha apportato una modifica alle specifiche di Steam Deck, la nuova console portatile per l'esperienza di gioco PC-focused. La modifica riguarda l'SSD, che sarebbe nella specifica PCIe Gen 3 x2 su alcuni modelli, in opposizione alla specifica originale PCIe Gen 3 x4. Stiamo parlando della modalità di connessione dell'SSD, a due piste anziché quattro, il che potrebbe limitare le prestazioni degli SSD più veloci con una minore bandwidth a disposizione.

Tuttavia, nella stessa pagina delle specifiche, Valve sottolinea che "Alcuni modelli da 256 GB e 512 GB includono un SSD PCIe Gen 3 x2. I test che abbiamo condotto non hanno rilevato alcuna differenza tra i modelli x2 e x4 in termini di prestazioni nei giochi". Il tipo di connessione, dunque, non dovrebbe comportare alcun cambiamento nelle prestazioni di gioco, secondo Valve, pur in presenza di un dimezzamento della bandwidth.

A seconda del modello, Steam Deck può essere consegnata con SSD da 256 o 512 GB, collegato tramite PCI Express 3.0, oppure con eMMC da 64 GB come nel caso del modello base. Al di là della connessione a quattro o due piste, ad ogni modo, con l'SSD si hanno prestazioni sempre notevolmente superiori rispetto alla memoria eMMC PCIe Gen 2 x1 montata sul modello base.

Detto questo, rimangono da chiarire i motivi che hanno spinto Valve a questo "downgrade". Si può supporre che gli SSD NVMe in versione x2 siano di più facile reperibilità rispetto ai più performanti PCIe Gen 3 x4.

Nei giorni scorsi si è anche parlato della possibilità di sostituire l'SSD sullo slot SSD M.2 di Steam Deck. Questa pratica, tuttavia, non è consigliata da Valve, perché gli SSD diversi da quelli originali possono avere un consumo energetico maggiore.