Steam aggiunge l'icona degli anticheat in modalità kernel nelle pagine dei giochi

Steam ha aggiunto una nuova icona per individuare i titoli che utilizzano un software anti-cheat in modalità kernel. Per questi l'indicazione sarà obbligatoria e gli sviluppatori dovranno aggiornare la pagina dei giochi già pubblicati.

Una gradita novità per sviluppatori e videogiocatori da parte di Valve che ha aggiunto una nuova icona all'interno delle pagine dei giochi. Questa indica l'inclusione, nel gioco, di un software anti-cheat in modalità kernel che attualmente è considerato il metodo più efficace per contrastare i videogiocatori scorretti, ma anche il più invasivo.

Una delle prime a introdurre l'anti-cheat in modalità kernel è stata Riot con il suo Vanguard che rimane perennemente in esecuzione in background. Questo ha fatto storcere il naso a molti giocatori che hanno accusato il software di avere un impatto evidente sulle prestazioni del PC, anche quando il gioco non è in esecuzione.

Activision, con Ricochet, ha tranquillizzato i fan spiegando che il software funziona esclusivamente quando l'utente sta giocando a Call of Duty. Stessa promessa è stata fatta l'anno scorso da Electronic Arts quando ha introdotto EA Anticheat.

Ad ogni modo, nella colonna a destra della pagina, i giocatori potranno verificare la presenza di un software anti-cheat per ogni gioco. Al momento, l'obbligo di includere l'icona si rivolge solo agli sviluppatori che inseriscono un software in modalità kernel. Tuttavia, Valve afferma che "tutti i giochi trarrebbero vantaggio dal fatto di far sapere ai giocatori l'uso di una tecnologia anti-cheat".

La società ha anche mostrato un'immagine esemplificativa di come apparirà l'icona in entrambi i casi. Come si può vedere nello screenshot sopra, i titoli che sfruttano l'anti-cheat in modalità kernel avranno l'icona arancione e una dicitura specifica.

"Di recente, abbiamo ascoltato sempre più sviluppatori alla ricerca di un modo giusto per condividere informazioni con i giocatori sul loro software anti-cheat. Allo stesso tempo, i giocatori hanno richiesto maggiore trasparenza sui servizi anti-cheat utilizzati all'interno dei giochi, nonché sull'esistenza di qualsiasi software aggiuntivo che verrà installato insieme al titolo" si legge nel post sul sito di Steam.

Per qualsiasi gioco di nuova uscita che contiene un software anti-cheat in modalità kernel, gli sviluppatori dovranno compilare l'apposito campo prima di inoltrare la richiesta di pubblicazione. Nel frattempo, il team di Steam passerà in analisi tutti i giochi già pubblicati e, laddove sia necessario, segnalerà agli sviluppatori di aggiornare la relativa pagina.