Starfield superato (per poco) da Skyrim a soli due mesi dal rilascio

Starfield sembra aver già perso un po' di appeal dopo solo due mesi dal lancio. Chi proprio non riusciva a fare a meno dell'esperienza Bethesda, molto probabilmente, è tornato a girovagare per Tamriel dato che ieri Skyrim Special Edition ha fatto registrare più giocatori simultanei di Starfield.

Senza dubbio il dato va contestualizzato, ma appare comunque interessante. Partendo dai numeri, nella giornata di lunedì 13 novembre, SteamDB ha registrato 12.705 giocatori su Skyrim, mentre nello stesso frangente quelli su Starfield erano poco meno: 12.334.

Poco dopo, Starfield ha recuperato la posizione sorpassando nuovamente Skyrim, seppur di poche centinaia di giocatori. Va tuttavia considerato che la maggior parte degli utenti accede al gioco tramite Game Pass, che sia su PC o su console Xbox, il che rende i dati di Steam meno rappresentativi.

Certo, rispetto ai 300.000 giocatori circa registrati il giorno del lancio ufficiale, il dato è sensibilmente contratto, ma va ricordato che Skyrim non ha fatto poi così diversamente. Non del tutto almeno, perché anche l'RPG fantasy di Bethesda ha subito un brusco calo di utenza poco dopo il rilascio, ma per quasi sette anni non è mai sceso sotto i 20.000 giocatori simultanei.

Sfortunatamente, non è possibile accedere ai dati di Game Pass, per cui non sappiamo se la lotta sia serrata anche sulla piattaforma di Microsoft o se Starfield abbia mantenuto il primato di un buon margine. Ciò che possiamo affermare con certezza è che, almeno nel caso dei giocatori Steam, l'interesse si è notevolmente disperso.