Starfield supera Baldur's Gate 3 come gioco più venduto su Steam

Starfield già prima di Baldur's Gate 3 nella classifica dei giochi più venduti su Steam. Il dato riguarda la classifica globale mentre, consultando quella relativa alle vendite nella sola Italia, il gioco di ruolo di Larian è ancora al comando. Si tratta comunque di un traguardo notevole per il titolo Bethesda, proprio perché non è ancora uscito (diventerà pubblico il 6 settembre).

Starfield, che da domani sarà disponibile in Early Access per chi ha acquistato una delle versioni che comprende questa modalità, gode naturalmente del fatto di essere un titolo più mainstream e accessibile per una fascia più ampia di giocatori. Baldur's Gate 3, inoltre, è già uscito da circa un mese e avverte un calo fisiologico nelle vendite. Ma ha già ottenuto dei veri e propri record di vendite considerando il genere di gioco a cui appartiene.

Nei giorni scorsi anche Armored Core 6 Fires of Rubicon, il nuovo titolo di FromSoftware che lascia per una volta il genere dei "soulslike" per abbracciare i combattimenti con i robottoni, si è trovato, seppur brevemente, al primo posto della classifica dei più venduti su Steam. L'altro titolo del momento, Sea of Stars, RPG a turni ispirato alla tradizione del genere, non è invece andato oltre il quinto posto.

Tornando a Starfield, da oggi è disponibile il preload della versione Steam. Questa ha una dimensione di 116,21 GB e dovrebbe includere la patch day-one che apporta miglioramenti alle quest e alle performance. Per quanto riguarda le versioni di Starfield acquistate tramite il Microsoft Store o le versioni Xbox Series X|S, invece, il pre-caricamento è disponibile dallo scorso 17 agosto. Naturalmente, date le ingenti dimensioni del client, si tratta di una prassi più che consigliata per tutti coloro che volessero giocare già nel momento dello sblocco.

A proposito di quest'ultimo, come precedentemente annunciato, in Italia il titolo sarà accessibile a partire dalle ore 2.00 del 6 settembre.