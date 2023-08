Starfield avrà una modalità New Game Plus, la conferma di Bethesda

Chi finirà Starfield potrà iniziarlo di nuovo in modalità New Game Plus. Tale modalità, come noto perché presente in altri titoli, consente di rigiocare mantenendo progressi ed equipaggiamenti ottenuti nella partita precedente. Al momento non è chiaro esattamente cosa offrirà la modalità New Games Plus di Starfield, perché ci sono sempre delle variazioni sul tema, ma la sua esistenza è stata confermata da Todd Howard di Bethesda intervistato da GQ.

Nella stessa intervista Howard ha dichiarato che lo sviluppo di Starfield ha richiesto otto anni di lavoro, un lasso di tempo che forse inizialmente non era previsto. "Pensavo che avremmo trovato le risposte più velocemente", ha detto Howard. "Quando crei molti contenuti e non puoi vedere il lavoro sullo schermo, è davvero difficile".

Il produttore esecutivo e game director di Bethesda ha anche parlato di The Elder Scrolls VI, in particolare del suo annuncio molto anticipato, con un teaser mostrato all'E3 2018. Forse la software house ha bruciato le tappe? "Me lo sono chiesto spesso", ha detto Howard. "Non lo so. Probabilmente l'avrei annunciato in modo più casuale".

"Vogliamo che ricopra il ruolo di simulatore di mondo fantasy definitivo", ha continuato Howard, anticipando le ambizioni del progetto. "E ci sono diversi modi per raggiungere questo obiettivo, dato il tempo che è passato".