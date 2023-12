Starfield: AMD FSR 3 e Intel XeSS arriveranno all'inizio del prossimo anno

Bethesda ha rilasciato la patch 1.8.88 di Starfield che corregge alcuni bug noti e introduce piccole migliorie generali. Insieme al nuovo update, la software house ha fornito anche un aggiornamento sul tanto atteso major update che introdurrà nuove funzionalità, tra cui il supporto ad AMD FSR 3 e Intel XeSS.

Partiamo però dall'ultimo aggiornamento: Bethesda ha corretto alcuni fastidiosi problemi con il gioco, tra cui il cosiddetto "pet-asteroid", ovvero il bug per cui la materia fluttuante dello spazio rimaneva attaccata alla nave durante gli spostamenti.

È stato corretto anche un bug che impediva la generazione di nuove armi nelle "Casse di Armi" in seguito al caricamento del salvataggio. Infine, è stato risolto il problema che mandava in crash il gioco durante i salvataggi effettuati dopo lunghe sessioni.

Tuttavia, permangono alcuni errori sui quali il team di sviluppo sta lavorando, come la materia spaziale attaccata alla nave quando questa è attraccata a Nuova Atlantide. D'altronde, si tratta di una patch minore che si limita a correggere solo una parte dei problemi riscontrati.

L'aggiornamento più interessante arriverà, invece, all'inizio del prossimo anno, anche se Bethesda non ha ancora individuato una finestra per il rilascio. La nuova patch introdurrà il supporto ad AMD FSR 3 e, contestualmente, al Fluid Motion Frames, ovvero il frame generator di AMD che promette di offrire fino a un raddoppio del frame rate.

Insieme alla tecnologia di upscaling di casa AMD arriverà anche quella Intel, XeSS, per chi sfrutta una scheda Arc e non solo: anche XeSS potrà essere utilizzato con una scheda video diversa da quelle Intel.

Infine, la software house introdurrà nuove funzionalità come le mappe delle città e nuovi modi di viaggiare, anche se non è stato specificato altro in merito. Per maggiori informazioni, potete visitare direttamente la pagina dedicata.