Star Wars Outlaws: svelati i contenuti post-lancio con Hondo Ohnaka e Lando Calrissian

Hondo Ohnaka, il famigerato pirata introdotto da The Clone Wars, e Lando Calrissian, il contrabbandiere che non ha certo bisogno di grandi presentazioni, saranno i protagonisti dei contenuti post-lancio di Star Wars Outlaws previsti per la fine del 2024 e per il 2025. Lo fa sapere Ubisoft con una nota sulla roadmap di aggiornamenti previsti per i mesi successivi al lancio. I possessori del Season Pass potranno accedere senza costi aggiuntivi a questi contenuti, così come a una nuova missione assegnata alla protagonista Kay Vess da Jabba the Hutt in persona.

Tutti i giocatori incontreranno Jabba the Hutt nel gioco principale, ma chi possiede il Season Pass riceverà una speciale missione dalle labbra dello stesso Jabba. Il droide al seguito di Kay, ND-5, ha un debito con gli Hutt e Jabba è venuto personalmente a riscuoterlo. Il tutto mentre Kay sta mettendo insieme una squadra per portare a termine la sua missione principale, compiere un'enorme rapina.

La storia di Star Wars Outlaws andrà ulteriormente avanti con i due pacchetti che abbiamo menzionato all'inizio, i quali sono acquistabili anche separatamente oltre che attraverso il Season Pass. Kay deve infiniltrarsi in un torneo di Sabacc ad alto rischio quando incontra Lando e scopre che sta giocando a una partita molto diversa dal previsto. Invece, Hondo Ohnaka è alle prese con una spietata banda di pirati con cui deve regolare i conti.

Il contenuto con Lando Calrissian, intitolato Wild Card, arriverà nel prossimo autunno, mentre quello con Hondo, A Pirate's Fortune, nella primavera del prossimo anno. Inoltre, insieme alle nuove storie ci saranno anche oggetti cosmetici, sia per i personaggi protagonisti che per lo speeder di Kay e la sua nave, la Trailblazer. Ricordiamo, infine, che il rilascio della versione di base di Star Wars Outlaws è previsto per il prossimo 30 agosto.