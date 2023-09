Star Wars Jedi Survivor: la patch 7 porta DLSS e numerosi miglioramenti su tutte le piattaforme

Respawn Entertainment ha rilasciato la patch 7 per Star Wars Jedi: Survivor, sequel del gioco che ripercorre le avventure di Cal Kestis. L'aggiornamento introduce diverse novità e correzioni, in particolar modo per la versione PC, ma non trascura gli utenti console per i quali migliora notevolmente l'esperienza di gioco.

Questi ultimi, infatti, possono ora godere di un frame rate stabile a 60 fps quando selezionano la modalità "Performance", seppure le cinematiche rimangano bloccate a 30 fps. Aggiunta anche la possibilità di disattivare il Ray Tracing in modo da ottenere maggiore stabilità della frequenza di aggiornamento.

Anche la modalità "Qualità" è stata ulteriormente ottimizzata con il miglioramento di alcuni elementi visivi e una riduzione delle fluttuazioni nel frame rate. Inoltre, gli utenti PS5 potranno ora sfruttare il VRR (Variable Refresh Rate).

Per quanto concerne la versione PC, la novità più rilevante è sicuramente l'introduzione del DLSS che consente ai giocatori NVIDIA di abilitare la tecnologia di upscaling esclusiva della casa di Santa Clara. Tuttavia, non mancano una serie di correzioni che migliorano l'esperienza generale e risolvono alcuni dei problemi che hanno intaccato, talvolta in maniera significativa, l'esperienza di gioco.

Tra le più importanti vi sono le correzioni al sistema di salvataggio della partita che aiuta a prevenire la corruzione dei dati e all'impossibilità di recuperare gli XP dopo essere morti in determinati punti. La nota della patch, inoltre, riporta ulteriori correzioni a bug di vario tipo e ai crash ingiustificati del gioco.

D'altronde, il gioco è stato segnato da giudizi contrastanti proprio a causa di un rilascio non proprio entusiasmante sul fronte dell'ottimizzazione. La qualità del titolo è indiscutibile, anche noi lo abbiamo ampiamente apprezzato nella nostra recensione, ma è indubbio che al day one alcuni problemi erano piuttosto evidenti e hanno influenzato l'esperienza di molti giocatori.

È comunque un sollievo sapere che nonostante gli altri progetti in sviluppo presso Respawn – tra cui proprio il prossimo sequel di Star Wars Jedi – il team stia continuando a lavorare sull'ottimizzazione dell'ultimo capitolo rilasciato quattro mesi fa.