Star Wars Jedi: Survivor arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One, parola del CEO di EA

Durante l'ultimo resoconto sugli utili dell'azienda, Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha annunciato che Star Wars Jedi: Survivor arriverà anche sulle piattaforme di precedente generazione, ovvero PlayStation 4 e Xbox One. Al momento, però, non è stata ancora condivisa una finestra temporale per il rilascio del gioco.

"Grazie alla forza di questo leggendario franchise e alle richieste della community, il nostro team di sviluppo si sta impegnando a portare questa esperienza Jedi anche su PlayStation 4 e Xbox One" ha dichiarato Wilson. Insomma, anche chi non ha effettuato l'aggiornamento all'ultima generazione di console potrà accedere alla nuova avventura di Cal Kestis.

D'altro canto, il titolo è stato accolto con entusiasmo tanto dai giocatori quanto dalla stampa, nonostante qualche piccolo problema su PC al rilascio. Anche noi nella nostra recensione non ci siamo trattenuti dal fare i complimenti a Respawn Entertainment che è riuscita ad ampliare l'esperienza di gioco mantenendo tutto ciò che avevamo apprezzato del primo capitolo.

Sarà interessante capire, però, in che modo arriverà il gioco sulle piattaforme più vecchie. La nostra impressione è che il titolo sia stato pensato per l'hardware moderno e il suo impatto visivo è quasi una conferma di questo. Viene da chiedersi se Respawn sarà in grado di offrire un'esperienza nel complesso appagante, nonostante quelli che si preannunciano dei forti compromessi sul piano tecnico.

In ogni caso, come anticipato, Electronic Arts non ha fornito alcuna data per il rilascio della versione PS4 e Xbox One, il che potrebbe anche indicare un'attesa piuttosto lunga. Il gioco, d'altronde, è piuttosto esigente in termini di risorse e sicuramente il porting sulle console di vecchia generazione richiederà molto lavoro, soprattutto sul piano dell'ottimizzazione.