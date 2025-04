Star Wars: i grandi classici tornano su PC grazie al GOG Preservation Program

In occasione del prossimo "Star Wars Day", che si celebra ogni anno il 4 maggio sulla scia del gioco di parole “may the fourth be with you”, il negozio digitale GOG ha annunciato l’ingresso di sei storici titoli della saga di Star Wars nel proprio Preservation Program. L’iniziativa, lanciata lo scorso novembre, ha lo scopo di garantire la sopravvivenza dei videogiochi più iconici del passato, assicurandone la piena compatibilità con i sistemi Windows attuali e futuri, oltre a offrire supporto tecnico dedicato agli utenti.

I giochi coinvolti in questa nuova ondata di "restauri" sono: Star Wars: Dark Forces (Classic, 1995), Star Wars: X-Wing Special Edition (1993), Star Wars: TIE Fighter Special Edition (1994), Star Wars: Battlefront (Classic, 2004) e Star Wars: Rebel Assault 1 + 2 (1993 e 1995). Tutti questi titoli sono stati aggiornati per funzionare senza problemi sulle piattaforme moderne e sono disponibili con uno sconto del 75% fino al 6 maggio alle 7:00 del mattino. L’offerta è rivolta anche ad altri giochi della saga presenti su GOG, con prezzi particolarmente vantaggiosi per titoli come Star Wars: Knights of the Old Republic e il suo seguito, proposti a 2,49 euro ciascuno.

Il Preservation Program di GOG conta ad oggi 162 giochi DRM-free tra cui Breath of Fire IV, Diablo, System Shock 2 e Resident Evil 1-3. Un aspetto particolarmente rilevante dell’iniziativa è la garanzia che i giochi preservati resteranno accessibili agli acquirenti anche nel caso in cui vengano rimossi dallo store, offrendo così una tutela concreta contro la perdita di opere videoludiche storiche.

La selezione dei giochi Star Wars aggiunti al programma copre un ampio spettro della produzione Lucasfilm Games degli anni ’90 e primi 2000, spaziando dagli sparatutto in soggettiva come Dark Forces, recentemente oggetto anche di una remaster, ai celebri simulatori di volo spaziale X-Wing e TIE Fighter, fino agli action su CD-ROM Rebel Assault e al primo Battlefront. Ogni gioco ha beneficiato di interventi specifici per assicurare la migliore esperienza possibile su hardware contemporaneo, con miglioramenti che variano da titolo a titolo.

La strategia di GOG si inserisce in un contesto più ampio di tutela del patrimonio videoludico e non solo permette di riscoprire autentici pezzi di storia del gaming, ma offre anche la tranquillità di poterli giocare senza vincoli di DRM e con la certezza che resteranno disponibili anche in futuro, indipendentemente dalle scelte commerciali del negozio.