Star Wars Battlefront II: trailer sui contenuti basati su L'Ascesa di Skywalker

Uno spettacolare trailer anticipa i nuovi contenuti introdotti in Star Wars Battlefront II a partire dalla giornata di oggi, quando manca ormai un solo giorno all'uscita nelle sale cinematografiche di Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker. Nel trailer le forze della Resistenza affrontano gli Assaltatori del Primo Ordine, che appaiono anche nella variante Sith Trooper introdotta nel nuovo film.

Il combattimento si svolge sul pianeta di Ajan Kloss e coinvolge Rey, Finn e Kylo Ren. È ispirato al nuovo film, quindi non si tratta necessariamente di uno spoiler. Proprio Ajan Kloss e nuovi oggetti cosmetici per i personaggi citati, insieme alle nuove classi di supporto dei Sith Trooper e dei Jet Trooper, sono le principali novità dell'aggiornamento di Battlefront II che Electronic Arts e DICE stanno per rilasciare.

L'aggiornamento è disponibile per le versioni PC, PS4 e Xbox One del gioco, e segue il rilascio di Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition, una riedizione dello sparatutto che celebra il secondo anniversario dall'arrivo della versione originale.

Dopo un avvio difficoltoso, Battlefront II è migliorato molto ed è godibile anche senza effettuare importanti micro-transazioni all'interno del gioco. Rimane ancora piuttosto povero di contenuti, per cui aggiornamenti come questo sono i benvenuti per tutti gli appassionati di Star Wars che ancora continuano a giocarlo.