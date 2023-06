Star Trek: Infinite è il nuovo gioco di strategia di Paradox Interactive

Paradox Interactive e lo sviluppatore Nimble Giant Entertainment, sfruttando la licenza di Star Trek concessa da Paramount, hanno annunciato Star Trek: Infinite, un nuovo gioco di strategia basato sull'iconico franchise di fantascienza. Ambientato qualche decennio prima di Star Trek: The Next Generation, porterà i giocatori a gestire un'intera flotta all'interno dell'universo di Star Trek, comandando una delle quattro maggiori potenze della galassia: la Federazione Unita dei Pianeti, l'Impero Stellare Romulano, l'Unione Cardassiana o l'Impero Klingon.

Si parla di storie e missioni inedite, nell'ottica di rendere unica questa esperienza di gioco. "È un onore dare vita a una delle proprietà più iconiche dell'intrattenimento per i nostri giocatori e per la fanbase multigenerazionale di Star Trek", ha dichiarato Fredrik Wester, CEO di Paradox Interactive. "Sappiamo quanto questo franchise significhi per i fan di tutto il mondo e stiamo lavorando a stretto contatto con Nimble Giant e Paramount Consumer Products per creare un gioco fedele e appagante che sia all'altezza delle loro aspettative".

All'interno di un contesto da strategico 4X, ovvero "esplora, espandi, sfrutta, stermina" dalle quattro x presenti nella localizzazione inglese di queste parole, i giocatori dovranno considerare gli elementi di forza e di debolezza di tutte le fazioni coinvolte per poter avere la meglio. La storia del gioco è contestualizzata dopo il periodo di dominio dell'Impero Tzynn, quando il potere del Nexus è rimasto vacante, in attesa di un nuovo leader, con i giocatori che saranno chiamati a prendere decisioni anche sul piano economico e politico.

Una demo giocabile di Star Trek: Infinite arriverà il 19 giugno 2023, mentre l'accesso anticipato è previsto entro la fine del 2023.