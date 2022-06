S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato posticipato al 2023

Previsto per il prossimo dicembre, il nuovo S.T.A.L.K.E.R. 2 adesso non figura nell'elenco dei giochi il cui rilascio è previsto nel 2022, mostrato in occasione dell'Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. Il posticipo è stato confermato da GSC GameWorld, che ha risposto così a PC Gamer: "È successo un po' prima del previsto, in realtà stavamo pianificando di rivelarlo nei prossimi giorni. Ma è così: usciremo nel 2023".

Lo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl era stato messo in pausa a febbraio in seguito all'invasione dell'Ucraina. Con sede a Kiev, infatti, GSC GameWorld è stata costretta a un burrascoso trasferimento a Praga, in un processo che ha bloccato i lavori per diverse settimane. Il team, infatti, ha ripreso lo sviluppo solo recentemente, dopo aver annunciato un cambio di nome per il gioco.

Durante il difficile periodo tra febbraio e marzo, GSC GameWorld aveva aggiornato il sito ufficiale di S.T.A.L.K.E.R. 2 con messaggi di solidarietà al popolo ucraino e con una campagna di beneficenza per sostenere le Forze Armate ucraine. Delle decisioni che non sono piaciute in Russia, fino a indurre le autorità della Federazione a limitare l'accesso al sito di S.T.A.L.K.E.R. 2 nel territorio nazionale.

L'atteso sparatutto a mondo aperto era originariamente previsto per il mese di aprile per poi essere rimandato all'8 dicembre di quest'anno. Dopo il congelamento dei lavori, era parso molto improbabile che il rilascio potesse essere confermato nel 2022.