S.T.A.L.K.E.R. 2: ecco il primo screenshot

Il primo screenshot di S.T.A.L.K.E.R. 2 mostra come è stato impiegato Unreal Engine 4 per realizzare la grafica del gioco. L'immagine mostra un clima umido, veicoli in rovina e quella che sembra un'anomalia paranormale.

S.T.A.L.K.E.R. 2 promette di essere il gioco più ambizioso e più vasto mai sviluppato da GSC Game World. Ma nonostante lo sviluppo sia cominciato diversi anni fa, si sa ancora molto poco su questo progetto. Non è stato comunicato cosa cambierà rispetto ai suoi predecessori, né tanto meno quando S.T.A.L.K.E.R. 2 potrebbe essere rilasciato.

L'unica cosa certa è che ci sarà un editor, che permetterà ai giocatori di sbizzarrirsi con le proprie creazioni. Si è parlato per la prima volta di S.T.A.L.K.E.R. 2 addirittura nel 2012, ma successivamente i lavori sono stati a lungo fermi. Sergiy Grygorovych, fondatore e proprietario di GSC Game World, un paio di anni fa annunciava ufficialmente che il progetto era ancora in fase di sviluppo.

Oltre allo screenshot, GSC Game World ha pubblicato il seguente messaggio per i fan. Entrambe le immagini sono ingrandibili.