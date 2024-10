Splinter Cell non sarebbe stato impattato dal rinnovamento di Ubisoft

Alcune fonti vicine al progetto hanno dichiarato che Splinter Cell è in fase di sviluppo attiva e non è stato coinvolto nella ristrutturazione annunciata da Ubisoft. Il gioco, stando a quanto riferito, sfrutterà lo Snowdrop Engine utilizzato per The Division e Avatar: Frontiers of Pandora.

Da quando Ubisoft lo ha annunciato nell'ormai lontano 2021, il remake di Splinter Cell è rimasto per lo più nel silenzio. Tuttavia, di recente alcune fonti vicine al progetto avrebbero riferito a Insider Gaming che il gioco è in fase di sviluppo attiva e non è stato intaccato dalla ristrutturazione annunciata dall'azienda alcune settimane fa.

Stando a quanto dichiarato, il progetto è vivo e vegeto e non sfrutterebbe l'Unreal Engine. Sarebbe la prima volta nella storia della saga che Ubisoft si affiderebbe a un motore diverso da quello di Epic Games. Le fonti, però, hanno riferito che verrà utilizzato lo Snowdrop Engine, già utilizzato per The Division o Avatar: Frontiers of Pandora.

Il gioco, in sviluppo presso Ubisoft Toronto con nome in codice North, dovrebbe uscire nel 2026 secondo alcune voci, ma perfino i rumor la ritengono una data indicativa senza alcuna conferma. Insomma, bisogna sperare che i lavori proseguano senza intoppi e, come sappiamo, Ubisoft sta attraversando un periodo davvero difficile dal punto di vista finanziario.

Già in passato il publisher ha rischiato l'acquisizione, riuscendo però ad evitarla rimanendo indipendente. A questo punto, però, la cessione delle proprie attività diventa una possibilità sempre più concreta.