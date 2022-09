Spider-Man: Miles Morales, ecco i requisiti PC per giocare al secondo capitolo dell'Uomo Ragno

Arrivano finalmente i requisiti PC per giocare al secondo titolo dedicato all'Arrampicamuri più famoso al mondo: Spider-Man: Miles Morales. Si tratta del nuovo titolo che fa seguito al capolavoro Spider-Man pubblicato da Sony che ha fatto il suo esordio su PC ad agosto di quest'anno (in versione Remastered) e che abbiamo recensito qui.

Il sequel, offerto come titolo di lancio per PS5, arriverà su PC questo autunno su Steam ed Epic Games Store. Sarà richiesto almeno un processore Intel Core i3-4160 e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 950 o AMD Radeon RX 470, il tutto accompagnato da almeno 8 GB di memoria RAM. Naturalmente, in questo caso si fa riferimento ai requisiti minimi che consentono di giocare a una risoluzione di 720p con un framerate accettabile.

Vi lasciamo di seguito ai requisiti minimi e consigliati completi:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 1909 64 bit o successivo

Processore: Intel Core i3-4160 o AMD equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 950 o AMD Radeon RX 470

Supporto alle librerie DirectX 12

75 GB di spazio libero per l'archiviazione

Lievemente più esigenti i requisiti consigliati, seppur rimangono in una fascia sorprendentemente abbordabile:

Sistema operativo: Windows 10 1909 64 bit o successivo

Processore: Intel Core i5-4670 o AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 580 (8 GB)

Supporto alle librerie DirectX 12

75 GB di spazio libero per l'archiviazione, consigliato un SSD

Di seguito potete vedere il teaser pubblicato da Sony. Al momento la software house non ha discusso delle tecnologie esclusive per il settore PC a bordo di questa versione, ma tutto ciò che abbiamo visto sulla Remastered non dovrebbe mancare.

A queste tecnologie si aggiungerà verosimilmente il DLSS 3 di NVIDIA, che sarà presto integrato anche nel primo Spider-Man Remastered uscito nei mesi scorsi.