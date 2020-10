Spider-Man: Miles Morales, 10 minuti di gameplay con il costume di Un Nuovo Universo

Sony ha diffuso un nuovo trailer dedicato a Marvel's Spider-Man: Miles Morales, titolo di lancio di PlayStation 5 e sequel/spin-off del già acclamato Marvel's Spider-Man (2018).

A dirla tutta i nuovi filmati sono due: un teaser promozionale dedicato all'esclusivo costume ispirato al film Spider-Man: Un Nuovo Universo e una corposa clip gameplay estratta dalla versione PS5 del gioco - in arrivo, ricordiamo, anche sulla più 'anziana' PlayStation 4.

Miles Morales: dal grande al piccolo schermo con il gioco PS5

La strepitosa skin che troviamo nei trailer in calce corrisponde alla tuta indossata da Miles Morales in Un Nuovo Universo, lungometraggio diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman; la pellicola che ha ricevuto anche il Premio Oscar al miglior film d'animazione.

Una volta indossato il costume il nostro protagonista si muoverà con le stesse, originali animazioni del film, dando vita a un sorprendente mix che, a prima vista, lascerà il segno.

Il lungo filmato gameplay pubblicato sul canale di Marvel Entertainment ci permette di dare un ulteriore sguardo a Spider-Man: Miles Morales e alla sua formula di gioco. Nel video troviamo anche il commento di Justin K. Thompson, Production Designer del film di cui sopra.

Notiamo diversi punti di contatto tra il nuovo episodio e il prequel accolto su PS4 nel 2018, a partire dalla struttura open-world in cui è ambientata l'avventura: qui Miles potrà volteggiare tra i grattacieli di New York prendendo parte a diverse missioni e intervenendo per sventare l'ennesima minaccia, il tutto senza dover passare per lunghe schermate di caricamento.

Come spiegato dagli sviluppatori di Insomniac Games, la tuta di Un Nuovo Universo sarà sbloccabile da tutti all'interno della campagna, ma gli utenti che avranno effettuato il preorder potranno indossarla sin dal primo avvio del gioco.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales accompagnerà il lancio di PlayStation 5: sarà disponibile in Italia dal prossimo 19 novembre.