Speciale retrogaming: arcade coin-op Sega Astro City Mini in offerta e tutti i prodotti più interessanti su Amazon

Le macchine arcade coin-op "Astro City" erano particolarmente diffuse in Giappone negli anni '80 e '90, diventando un vero e proprio simbolo del gaming di quell'era. Permettevano di giocare alcuni classici senza tempo come Altered Beast, Golden Axe, Shinobi e molti altri capolavori. Qualche mese fa Limited Run Games ha deciso di mettere sul mercato la riproduzione moderna in chiave mini di questo arcade coin-op, solo che è rimasta scarsamente diffusa in Europa per un bel po' di tempo.

Ora, è invece disponibile su Amazon a un prezzo super: infatti, a poco più di 100 euro permette di giocare i classici del passato che abbiamo appena menzionato e molti altri giochi, inclusa la versione 720p-hd di Virtua Fighter. Preinstallati si trovano in totale 36 classici giochi arcade SEGA. Il mini Astro City è una fedele riproduzione in scala 1/6 del terminale originale e, come la controparte maggiore, è realizzata in resina e riproduce rigorosamente lo stesso identico design. La mini console comprende uno schermo LCD, la pulsantiera, la porta HDMI e due porte HDMI-A. Inoltre, la si può dotare di accessori, anch'essi disponibili su Amazon.

Non è facile reperire online dispositivi del genere in maniera così facile, motivo per cui gli appassionati non dovrebbero perdersi questa occasione. Il mitico Astro City in versione Mini, del resto, segue la moda della riproduzione in chiave compatta di vecchie console e vecchi coin-op del passato. Sono veri e propri oggetti da collezione, spesso introvabili se non a prezzi fuori mercato. Abbiamo fatto una ricerca su Amazon su ciò che è ancora disponibile.

Passando al mondo Commodore, THE C64 Mini è una bellissima riproduzione del mitico Commodore 64, seppure privo di licenza ufficiale. Costa molto poco ed è disponibile in volumi su Amazon, permettendo di rispolverare 64 grandi classici del passato, che girano grazie a un emulatore. Anche THEA500 Mini, che farà scendere una lacrimuccia a tutti i possessori dell'originale Amiga 500, si trova a buon prezzo su Amazon. Include 25 classici giochi Amiga inclusi, tra cui Alien breed 3D, Another World, ATR: All terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon the Sorcerer e molti altri.

Ancora altre riproduzioni di vecchi cabinati del passato, in chiave più o meno folle. Il più interessante? Senza dubbio Xshion Pandora 3D Box 36S. Apparentemente una valigetta, all'interno integra una console da gioco integrata con schermo IPS da 14 pollici senza bordo, mentre l'alloggiamento portatile è interamente in metallo. Offre anche 128 GB di memoria, altoparlante integrato e supporta gamepad esterno. Abbiamo una CPU a 4 core e una GPU a 8 core con dissipazione del calore a turbina e basso consumo energetico. I giochi girano alla risoluzione HD 1280x720 pixel e sfruttano i relativi emulatori per un totale di circa 20 mila giochi compatibili, scaricabili anche tramite internet. Leggere le recensioni su Amazon per valutare la bontà del prodotto!

Chiudiamo con Nintendo, con le bellissime riproduzioni mini di NES e SNES: costano, però, un po' di più perché sono rimaste poche unità disponibili, e perché sono diventati dei veri e propri oggetti da collezione!

Per gli amanti dello stile retrò ci sono anche molte magliette interessanti: qui qualche esempio, ma a questo indirizzo ne trovate molte di più.